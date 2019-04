Abwerbe-Coup: Apple schnappt Google einen der besten KI-Experten weg

Apples Special Projects Group

Apple hat erneut Schlüsselpersonal von Google abgeworben. Man erinnere sich: Apples aktueller "Senior Vice President Machine Learning and AI Strategy" kam von Google und ist in Cupertino nun als KI-Chef im Top-Management. Nun wurde bekannt, dass einer der wichtigsten KI-Experten bei Google ebenfalls zu Apple wechselt. Der 1987 geborene Stanford-Absolvent Ian Goodfellow war seit 2013 bei Google tätig und durchlief im Unternehmen zahlreiche Stationen im KI-Bereich, dort stets in der Forschung. Seine letzte Tätigkeit bezeichnete er als "Senior Staff Research Scientist", seit März prangt aber Apple ganz oben im Linkedin-Profil. In der Branche gilt Goodfellow als eines der größten Talente überhaupt sowie als Aushängeschild Googles.Auch wenn Goodfellow seine exakte Tätigkeit nicht beschreibt, macht er doch Andeutungen. So heißt es, er sei nun "Director of Machine Learning in the Special Projects Group". Besagte Gruppe befasst sich mit Forschungsprojekten, die später möglicherweise zu eigenen Projekten werden. Beispielsweise sind auch Apples Ambitionen für autonome Fahrzeuge in jener Abteilung angesiedelt – und schon 2002 erörterte die Special Projects Group, ob man nicht Multimedia-Anwendungen auf kleine Handhelds mit ARM-Prozessor bringen könne.Der Zukunftsmarkt schlechthinFür Apple sind Maschinenlernen und Künstliche Intelligenz Felder, die in Zukunft eine entscheidende Rolle für neue Produkte spielen werden. Apple investiert hohe Summen in Forschung, womit das Unternehmen natürlich nicht allein ist. Ob derlei Technologien dazu eingesetzt werden, Sprachassistenten zu verbessern, Gesichter schnell zu erkennen oder Fotos zu analysieren, die Anwendungsbereiche sind endlos. Apple erwarb eine ganze Reihe kleiner Unternehmen, die auf KI spezialisiert sind, reichte in den letzten Jahren unzählige Patente ein – und auch die Personalpolitik der letzten Zeit zeigt deutlich, wohin die Reise geht. Mit Ian Goodfellow hat Apple dabei nun einen weiteren renommierten Kopf gefunden, der die Ambitionen vorantreiben kann.