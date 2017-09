8 Top-Apps im Sonderangebot für Mac, iPhone, iPad & Apple TV

iOS App Store

Batman: The Telltale Series — gratis

Mac App Store

In dieser Woche stehen Adventure-Spiele hoch im Kurs. Sowohl für iPhone und iPad als auch für den Mac gibt es Sonderangebote für Abenteurer. Hierzu zählen beispielsweise das LucasArt-Adventure "Full Throttle Remastered" (-30%) für iOS, auch unter "Vollgas" bekannt, und das Grusel-Adventure "9 Clues: The Ward" (-70%) für den Mac. Apples Gratis-App der Woche ist die farbenfrohe Flippersimulation INKS. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 5,99 €In dieser düsteren Geschichte erhält man Einblick in die Psyche des geheimnisvollen Batman. Nur Episode 1 ist kostenlos.(iOS 10.0+)statt 5,99 €In dem Strategie-Puzzlespiel zu Deus Ex muss man in 50 Leveln den Agenten Adam Jensen so platzieren, dass man keinen Fallen zum Opfer fällt.(iOS 9.0+, tvOS)statt 5,99 €In dem Action-Rollenspiel übernimmt man die Rolle von Ben Saxon und knüpft an die Geschichte der Deus-Ex-Novelle "Icarus Effect" an.(iOS 8.0+)statt 5,99 €Als wortkarger Anführer einer Biker-Gang muss man in diesem LucasArts-Adventure seine Unschuld beweisen und die Lieblingszweiräder retten.(iOS 9.0+)statt 2,29 €Diese farbenfrohe Pinball-Variante ist Apples Gratis-App der Woche und erzeugt mit typischen Flipperautomaten und Farbklecksen kleine Kunstwerke.(iOS 9.0+)statt 5,99 €Mehr als hundert abwechslungsreiche Rätsel muss man in diesem GO-Spiel von Square Enix zusammen mit der berühmten Archäologin Lara Croft bewältigen.(iOS 8.0+, tvOS)statt 7,99 €In dem gruseligen Spiel landen zwei Detektive auf eine einsame Insel, um dem verzweifelten Anruf aus der Nervenheilanstalt Mnemosyne nachzugehen.(OS X 10.7+)statt 7,99 €In einem Unterwasserlabyrinth begibt sich der Spieler nach einer geheimnisvollen Einladung auf die Suche nach der Mutter der Smaragdmaid.(OS X 10.10+)