5G Startschwierigkeiten: Smartphones überhitzen schnell und drosseln die Leistung

Das Wall Street Journal (Paywall) hat in den USA umfangreiche Praxistests mit den ersten 5G Smartphones vorgenommen. Grundsätzlich zeigen sich die Tester beeindruckt von der hohen Performance mit rasend schnellen Downloads bis zu 1,8 GBit/s. Zum Einsatz kam u. a. das Samsung Galaxy S10 5G und das LGs V50 Thinq 5G. Getestet wurde im Netzwerk des US-Anbieters Sprint.Bei den Feldversuchen, die einen ganz normalen Smartphone-Einsatz abbilden sollten, zeigte sich, dass sommerliche Temperaturen offenbar keine gute Grundlage zur Nutzung von 5G sind. Schon bei 28 Grad Celsius Außentemperatur fuhr die integrierte Sicherheitsschaltung die Leistung des 5G-Chips nach wenigen Downloads massiv herunter. Bei noch höheren Außentemperaturen kam das Throttling noch früher zum Einsatz. Schon nach ein bis zwei Downloads über 5G war Schluss. – Oder es ging erst gar nicht los mit 5G-Speed. Ohne aktive Kühlmaßnahmen brauchte es teilweise bis in den Abend, bevor wieder die volle Performance wieder zur Verfügung stand.Die Gehäusetemperatur an der Außenseite lag demnach bei etwa 38 Grad, wenn das Throttling einsetzte. Solche Temperaturen können Smartphones auch allein durch die Verlustwärme des Hauptprozessors erreichen, wenn diese stark genug gefordert werden. Vor allem im Sommer ist die Throttling-Schwelle von daher äußerst schnell erreicht, selbst wenn keine größeren Netzwerkaktivitäten anstehen. Kommt dann ein Download hinzu, dürften die Nutzer von der enormen 5G-Geschwindigkeit daher kaum noch profitieren, weil innerhalb kürzester Zeit die Leistung eingebremst wird.Auf diesen Umstand angesprochen erklärte eine Samsung-Sprecherin sinngemäß, dass sich dieses Verhalten mit zunehmender Entwicklung der 5G-Technologie und des Ökosystems bessern würde. Anders ausgedrückt heißt das wohl, dass wir auf effizientere 5G-Chips warten müssen.Die Drosselung der Leistung von Prozessoren bei zu hohen Temperaturen ist an sich nicht unüblich, sondern heute eher Standard. Apple nutzt zudem Throttling bei iPhones, wenn die Akkuleistung einen bestimmten Wert unterschreitet, was vor ein paar Jahren zu großen Diskussionen führte. MTN berichtete . Early Adopters, die sich eines der ersten Smartphones mit 5G gönnen wollen, dürften unter diesen Umständen wenig Freude an der Technologie haben. Zumindest in der Sommerzeit und in Gegenden mit hohen Temperaturen.