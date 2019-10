3D Touch vs. Haptic Touch: Die Unterschiede im Detail

Unterscheide zwischen Haptic Touch und 3D Touch

Haptic Touch in den iOS-Einstellungen konfigurierbar

Als Apple das iPhone 6s vorstellte, präsentierte das Unternehmen ein neues UI-Feature, das die Bedienung des Smartphones optimieren sollte: 3D Touch. Die drucksensitive Bedienung war als komfortable Erweiterung im Umgang mit der Benutzeroberfläche gedacht. Doch vier Jahre nach der Vorstellung hat sich Apple bei den 2019er iPhones endgültig von dem iPhone-Feature (das es für iPads nie gab) verabschiedet. Möglicherweise möchte das Unternehmen die Bedienung von iDevices so einheitlicher gestalten .Stattdessen setzt Apple seit iOS 13 voll auf „Haptic Touch“. Nutzer des iPhone XR kennen das Feature schon seit längerem. Statt fester müssen Nutzer fortan länger auf Icons oder Schaltflächen tippen, um erweiterte Kontextmenüs zu sehen. Anwender erhalten bei entsprechenden Aktionen haptisches Feedback. Dadurch ergeben sich einige Umstellungen für Nutzer, die bislang 3D Touch im Einsatz hatten.Haptic Touch funktioniert im Großen und Ganzen überall dort, wo zuvor 3D Touch-Aktionen möglich waren. Grundsätzlich dauern Haptic Touch-Gesten etwas länger als die gleichen Aktionen via 3D Touch, da Nutzer bei der letztgenannten Methode einfach nur fester drücken müssen – und den Finger nicht für eine gewisse Zeit auf dem Icon oder Schaltfläche verharren lassen müssen. Zudem gibt es keine mehrstufige Druckhärte wie bei 3D Touch, die je nach Intensität unterschiedliche Funktionen auslöst. Außer der Art des Fingerdrucks zeigen sich eine Reihe weiterer Unterscheide zwischen beiden Bedienarten.Bei eingeblendeter Tastatur etwa konnten Nutzer per 3D Touch überall auf dem Buchstaben-Eingabefeld feste drücken, um die Cursor-Funktion zu verwenden. Bei Haptic Touch klappt die Aktion nur noch über einen längeren Druck auf die Leertaste. Auch das Löschen von Anwendungen funktioniert etwas anders. Ein längerer Fingertipp auf Icons zeigt eine Option an, mit der sich Icons verschieben oder löschen lassen. Ansonsten sind per Haptic Touch die gleichen Funktionen wie mit 3D Touch möglich, darunter die Aktivierung von Live Photos, Mail-Vorschau oder Link-Previews in Safari.Haptic Touch lässt sich in den iOS-Einstellungen (Allgemein > Bedienungshilfen) konfigurieren. Apple bietet zwei Optionen hinsichtlich der Erkennungsgeschwindigkeit eines langen Drucks an. Nutzer können entsprechend ausprobieren, welche Variante ihnen besser gefällt.