2020 soll der nächste Smartphone-Boom kommen – sagt Gartner

Minimaler Zuwachs

Nächster Boom erst 2020

Die gewaltigen Wachstumsraten in den ersten Jahren des Smartphone-Booms waren vorrangig der Tatsache geschuldet, dass viele Nutzer noch gar kein Smartphone besaßen. Zunächst einmal die große Masse an Besitzern eines klassischen Mobiltelefons mit ihrem ersten Smartphone zu versorgen, brachte Leben in die Branche und konstant zweistellige Wachstumsraten. Inzwischen ist der Markt hingegen weitgehend gesättigt und Kunden stehen eher vor der Frage, ob sie ihr bisheriges Smartphone ersetzen oder noch länger verwenden sollen – zahlreichen Umfragen zufolge geht die Entscheidung immer häufiger zugunsten eines weiteren Jahres ohne Neukauf aus. Aktuelle Geräte sind derart ausgereift, dass auch etwas ältere Baureihen kaum Einschränkungen mitbringen. Für Hersteller bedeutet diese Entwicklung, sich bestenfalls mit stagnierenden Verkaufszahlen begnügen zu müssen.Den aktuellen Zahlen von Gartner zufolge konnte der Gesamtmarkt im dritten Quartal dennoch etwas wachsen und die Stückzahlen legten um 1,4 Prozent zu. Samsung hält demnach mit 73,3 Millionen verkauften Geräten Rang 1 und einen Marktanteil von 18,9 Prozent – deutlich weniger als ein Jahr zuvor (85 Millionen Geräte, 22,3 Prozent). Auf Platz 2 liegt Huawei mit 52,2 Millionen Smartphones (+16 Millionen) und 13,4 Prozent weltweitem Marktanteil (+3,9 Prozent). Apple rutscht auf die dritte Position zurück, hält allerdings die 11,8 Prozent Marktanteil des Vorjahres. Gartner sieht zudem minimale Verbesserungen der Absatzzahlen (+300.000).Für die kommenden Quartale rechnet Gartner nicht mit Wachstum – zumindest nicht mit einem starken Plus. Erst 2020 könnte der nächste Smartphone-Boom einsetzen, also wenn die ersten 5G-Modelle auf den Markt kommen. Mehreren Berichten zufolge ist das erste iPhone mit 5G ebenfalls erst 2020 oder 2021 zu erwarten, vorher gehen die erforderlichen Chips für die nächste Mobilfunk-Generation nicht in Massenproduktion. Als weiteren Trend am Horizont sieht Gartner übrigens faltbare Smartphones – eine Bauweise, an der alle großen Hersteller momentan arbeiten und Patente anmelden.