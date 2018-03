2018er iPhones: Apples erste Testproduktion beginnt bald

Bis zur Vorstellung der neuen iPhone-Modelle vergehen noch mehrere Monate. Beim normalen Jahreszyklus ist momentan Halbzeit - vor sechs Monaten hatte Apple iPhone 8 und iPhone X präsentiert. Allerdings beginnt schon eine ganze Weile vorher die Testproduktion, um dann vor dem Verkaufsstart möglichst alle Probleme des Fertigungsprozesses eliminiert zu haben. Einem Bericht zufolge lässt Apple die ersten Exemplare der 2018er iPhones ab kommendem Quartal vom Band laufen - dies wäre ungewöhnlich früh. Natürlich handelt es sich dabei noch um keine großen Mengen, sondern eher um Einzelproduktionen. Für Foxconn und Co. beginnt dann die heiße Zeit, gilt es doch frühzeitig, die Fertigung an Apples Vorgaben anzupassen. Je früher die Vorbereitungen anlaufen und je mehr Probleme bei Testproduktionen erkannt werden, desto weniger teurer Ausschuss fällt bei der Massenproduktion an.Beim iPhone X verzögerten Produktionsprobleme die Markteinführung, weswegen das Top-iPhone auch erst einige Wochen nach dem iPhone 8 auf den Markt kommen konnte. Allerdings gestaltete sich wohl nicht nur die Produktion des iPhone X kritisch, auch Zulieferer hatten mit Engpässen zu kämpfen. Wenn schon zu einem früheren Zeitpunkt des zweiten Jahresquartals eng mit den Fertigungspartnern zusammengearbeitet wird, so die Hoffnung, lassen sich derlei Verzögerungen minimieren. Beim iPhone X begann Foxconn angeblich erst Anfang des dritten Jahresquartals mit der Testproduktion.Sobald eine neue iPhone-Generation Apples streng abgeschottete Entwicklungshallen verlässt und erstmals von den Fertigungspartnern zusammengesetzt wird, bedeutet dies auch für Apples Sicherheitsabteilung einiges an Arbeit (und natürlich für die Gerüchteküche). Ab diesem Moment gilt es besonders, alle Kanäle dicht zu halten und eine Frühveröffentlichung zu verhindern - was in der Vergangenheit allerdings fast ein Ding der Unmöglichkeit war. Einen Überblick, wie Apple gegen Leaks kämpft, bietet dieser Artikel