20 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Auch diese Woche gelten diese Regeln

iOS App Store

Awesome Voice Recorder PRO AVR – 2,29

Chess Pro - Ultimate – 10,99

Baldurs Gate II: EE – 2,29

Final Fantasy Dimensions II – 10,99

Minimoog Model D – 10,99

ParkManager Pro - Park Find – 1,09

YConvert Pro – gratis

Mac App Store

Email Signature Unlimited — gratis

Hue Menu für Philips Hue — 3,49

SG Projekt Pro 5 – 109,99

The Sims™ 2: Super Collection — 16,99

Vernissage Pro - Mockup Studio – 14,99

Neben HomeKit-Steuerprogrammen haben wir diese Woche nützliche Tools, tolle Spiele und unseren eigenen Screencast-Editor im Angebot. Besagter Editor hört auf den Namen Screenium 3 und ist übrigens auf der Seite von MTN-Mutter Synium auch als kostenlose Demo-Version erhältlich.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (ab iOS 9)AVR nimmt in erster Linie Sprache in verschiedenen Formaten auf. Dabei bietet die App allerlei Audiooptionen und welche zur Verwaltung der Sprachnotizen.statt 16,99 Euro (ab iOS 10)Basierend auf einer der besten Schach-Engines hält Chess Pro eine Reihe von Funktionen bereit: Mehrere Datenbanken, kommentierte Suche, Puzzles, Zeitmodi, Analyse…statt 10,99 Euro (ab iOS 8)Die Fortsetzung von Baldurs Gate ist ebenfalls eines der besten AD&D-Spiele. Es war die Rollenspielreferenz nach Erscheinen 2003.statt 10,99 Euro (ab iOS 9)Aufgeführt in creativebloq, techworld und wpmudev ist Buffer einer der besten Code- und Texteditoren auf der iOS-Plattform.statt 16,99 Euro (ab iOS 7)Das Manga-Rollenspiel punktet mit einer wilden Story in der der Spieler in Vergangenheit und Zukunft reist.statt 1,09 Euro (ab iOS 8)Über 5.000 Gifs kann der Kreative individuell anpassen und mit eigenen Fotos versehen. Die Ergebnisse lassen sich direkt posten oder als .mp4 exportieren.statt 5,49 Euro (ab iOS 6.1)Die App bietet alles für den Betrieb von Philips Smart-Lamps: Lichteffekte, intelligente Timer und Widget-Konfigurator. Zusätzlich gibt es Animationen als In-App-Kauf.statt 16,99 Euro (ab iOS 10.3)Die mobile Transmutation des weltberühmten Synthesizers bringt 160 Presets, unbegrenztes Overdubbing, bis zu vierstimmiger Polyphonie und ein Modulationseffektmodul.statt 2,29 Euro (ab iOS 10)Mit dem Manager findet man sein geparktes Fahrzeug wieder. Der Fahrer kann Plätze auch mit Fotos und Notizen versehen und mit anderen teilen.statt 4,49 Euro (ab iOS 8)Perfekt für den Strandurlaub und Aquaristen: Reef ist eine Enzyklopädie der Meeresfische. Mehr als 650 Arten und 35 wirbellose Meeresbewohner finden sich darin.statt 2,29 Euro (ab iOS 9)YConvert konvertiert quasi alle Maße und Einheiten inklusive Währungen. Mit eingebautem Rechner und Apple Watch Extension, um direkt am Handgelenk umzurechnen.statt 1,09 Euro (macOS 10.12+)Diverse E-Mail-Signaturen lassen sich mit dem Programm erstellen, anpassen und managen.statt 4,49 Euro (macOS 10.10+)Aus der Finder-Menüleiste heraus können Besitzer von Philips-Hue-Produkten mit diesem Tool ihre Lampen steuern.statt 21,99 Euro (macOS 10.6.8+)Mittels Analyse des Mail-Headers und der IP-Adresse des Absenders zeigt die App an, woher die Mail stammt.statt 59,99 Euro (macOS 10.10+)Screenium 3, das Tool zum Erstellen von Screencasts vom Betreiber von MTN, ist zum Erscheinen der großen neuen Version 3.2 ebenfalls im Preis reduziert.statt 229,99 Euro (macOS 10.10+)Eine Referenz für Projekt- und Programm-Management: Benutzerfreundlich, umfassend und sehr funktionsreich.statt 2,29 Euro (macOS 10.9+)Die Systemüberwachung des Macs gelingt bequem über das Dock-Symbol der Anwendung. Auf Klick gibt Stater weitere Details preis.statt 32,99 EuroIn der Super Collection umfasst der Klassiker alle Erweiterungen und Pakete, die jemals für das Spiel herausgekommen sind. Und das sind viele.statt 16,99 Euro (macOS 10.11+)Das Studio positioniert App-Screenshots in "großartig aussehenden", vektorbasierten Geräte-Mockups.