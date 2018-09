20 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Nehmt Sie auch unsere Regeln zur Kenntnis

Unter anderem werden Musiker, Drehbuchschreiber, Administratoren, Webdesigner und Liebhaber digitaler Kunst diese Woche in der Schnäppchen-Liste fündig. Tools helfen etwa dabei, markierten Text direkt und app-unabhängig zu bearbeiten oder Maße zu konvertieren. Spieler finden in der Aufzählung gewalttätigen Spaß fern jeder politischen Korrektheit.Eltern von Kleinkindern seien die Apps von StoryToys ans Herz gelegt: Von der Raupe Nimmersatt bis hin zu Märchenklassikern geht das Repertoire der altersgemäßen und zum Teil prämierten Erzählungen und Spiele.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 5,19 Euro (iOS 10+)In dem Rollenspiel führt der Spieler eine Art Blockwart einer dystopischen Zukunft, der die Mieter eines Wohnblocks ausspionieren, verwanzen und verraten muss.statt 9,99 Euro (iOS 9.3+)Mit der App verwandelt sich das iPad/ iPhone in ein Video-DJ-System. Über AirPlay oder AV-Adapter lassen sich entsprechende Effekt-Folgen auf Bildschirmen ausgeben.statt 5,49 Euro (iOS 6+)Der virtuelle Katalog des Museum für Digitale Kunst zeigt die Ausstellung der Schweizer Andreas Gysin und Sidi Vanetti und ihre Entstehung.statt 5,49 Euro (iOS 9.3+)Klimper hilft zu einer Melodie oder einem Akkord, die passenden Akkordfolgen – auch für Basslinien und Leads – zu finden.statt 12,99 Euro (iOS 9.3+)Den originalgetreuen Sound von bis zu vier parallelen MKI-, MKII- und M400-Stimmen können Pianofans mit der App loopen und arrangieren.statt 5,49 Euro (iOS 7+)Die prämierte App lässt die berühmte Figur von Eric Carle zum Leben erwecken und begeistert den Nachwuchs im Kindergartenalter zudem mit kleinen Aufgaben.Von Publisher StoryToys beispielsweise ebenfalls im Angebot:statt 3,49 Euro (iOS 7+)statt 3,49 Euro (iOS 7+)statt 21,99 Euro (ab iOS 8+)Die iPad-Variante des Webdesign-Programmes beinhaltet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor samt HTML-Snippet-Verwaltung und synct zu den anderen Varianten der Suite.statt 2,29 Euro (ab iOS 10.3+)Die App trainiert das Gehör von Musikern und Sound-Ingenieuren, um bestimmte Frequenzen besser zu erkennen.statt 1,09 Euro (ab iOS 8+)Unter anderem mit stereoskopisch aufgenommenen Geräuschen wie Wind erreicht Naturtonmeister Gordon Hempel Entspannung zum besseren Einschlafen.statt 5,49 Euro (ab iOS 8+)Im asynchronen Multiplayer oder gegen die KI versucht man mit einer Horde Kriechtiere eine andere von der Insel zu radieren. Die Mechanik erinnert dabei an Angry Birds.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.9.5)Die Neuauflage des actionreichen Strategieklassikers unterstützt Retina bzw. 5k-Auflösung und erfreut mit Kriegseinsätzen fern der Genfer Konvention.statt 27,99 Euro (ab macOS 10.10)Der Webserver-Manager beherrscht die gängigen Protokolle, Zertifikate und Dienste, zudem kann er Accounts in unbegrenzter Menge verwalten.statt 2,49 Euro (ab macOS 10.9)Der erweiterbare Konverter unterteilt 25 gängigen Einheiten in sechs Kategorien und kann auch mehrere gleichzeitig umwandeln.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.11)Beispielsweise Copy & Paste, Korrekturen, Websuche und Formatierungen sind mit PopClip immer dann per Kontextmenü verfügbar, wenn ein Wort markiert wird.statt 17,99 Euro (ab macOS 10.12)Wer an mehreren Monitoren arbeitet, könnte es schätzen, dass dieses Tool unter anderem den Screen abdimt, aus dem man die Maus gerade herauszieht.statt 64,99 Euro (ab macOS 10.10)Mithilfe des Bootstrap Framework und einer Menge Tools wandelt der Wolf Webseiten so um, dass sie auf allen Plattformen gut aussehen.statt 48,99 Euro (ab macOS 10.11)Der Nutzer erstellt, verändert, konvertiert, validiert und organisiert mithilfe des Editors XML-Dateien. Dafür stehen viele Funktionen bereit.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.12)Der Viewer zeigt Bilder, Videos, Audio, Archive und 3D-Grafiken aller möglichen Quellen an. Zudem hat er grundlegende Editier- und Sortierfunktionen an Bord.