18 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone & iPad

Als Vorboten des nächsten Black Friday befinden sich in dieser Woche bereits viele Mac-Spiele im attraktiven Sonderangebot. Ebenso anzutreffen sind ein reduziertes Adobe Photoshop Elements 15 (-40%) sowie kleine Helfer und Desktop-Gestalter. Bei iPhone und iPad und wird die Auswahl von entspannenden Geräusch-Apps dominiert. Nachfolgend alle Rabatte im Überblick:statt 109,99 €Der kleine Bruder von Photoshop bietet alle erdenklichen Funktionen zur Organisation und Bearbeitung von Fotos einschließlich Gesichtsfilter.(macOS 10.10+)statt 21,99 €In dem Spiel führt man ein Volk militärisch und wirtschaftlich-diplomatisch durch die Epochen der Menschheitsgeschichte. Die Online-Funktion ist nicht enthalten.(macOS 10.8+)statt 49,99 €Die Rennsimulation bietet eine hochwertige Grafik. Neben klassischer Saison sorgen auch Mini-Saisons und Rennwochenenden für Abwechlsung.(macOS 10.12+)statt 5,49 €Abdunklung statt Vollbild: Alle Fenster im Hintergrund werden durch diese Erweiterung abgedunkelt, womit der Fokus stärker auf die aktive App fällt.(macOS 10.9+)statt 2,29 €Hier holt man sich einen simulierten 3D-Teich mit Koi als Desktop-Hintergrund, auf Wunsch mit passenden Geräuschen und als zusätzlichen Bildschirmschoner.(macOS 10.6+)statt 21,99 €In diesem 3D-Adventure lässt sich die komplette Star-Wars-Saga aus sechs Episoden mit LEGO-Figuren nachspielen, alternativ im Kooperationsmodus.(macOS 10.6+)statt 32,99 €Schauplatz des Action-Adventures ist eine fiktive Nachkriegs-USA. Als Gangster Vito macht man sich in der Unterwelt in verschiedenen Aufgaben einen Namen.(macOS 10.10+)statt 2,29 €Liebhaber klassischer Uhrwerke haben an dem animierten Desktop-Hintergrund ihre Freude, der eine realistische Uhrmechanik mit verschiedenen Zahnrädern zeigt.(macOS 10.6+)statt 21,99 €Als Chef eines Vergnügungsparks erschafft man aufregende Attraktionen und Themenwelten für Besucher. Highlight ist der Achterbahn-Editor mit 3D-Fahrt.(macOS 10.8+)statt 21,99 €Im vierten Teil der Städtesimulation mit der Erweiterung Rush Hour muss mithilfe einer stimmigen Infrastruktur eine florierende Stadt erschaffen werden.(macOS 10.8+)statt 32,99 €In der erfolgreichen Personensimulation mit allen Erweiterungen steuert man abwechslungsreiche Lebenswege der Bewohner fiktiver Nachbarschaften.(macOS 10.9+)statt 32,99 €In dem Prequel der berühmten Tomb-Raider-Serie begibt sich die junge Archäologin Lara Croft nach einem Schiffbruch auf eine mysteriöse Insel.(macOS 10.9+)statt 37,99 €Als Leiter der geheimen Militärorganisation XCOM muss man in diesem rundenbasierten 3D-Strategiespiel die drohende Invasion von Außerirdischen vereiteln.(macOS 10.8+)statt 3,49 €Durch speziell aufeinander abgestimmte Bild- und Geräuschkulissen wirkt die App dem Stress entgegen und fördert so die Achtsamkeit und Meditation.(iOS 8.0+)statt 3,49 €In diesem unterhaltsamen 8-Bit-Spiel begleitet man einen neugierigen Jungen beim Abstieg in einen sehr tiefen Brunnen, wo er auf allerlei seltsame Dinge trifft.(iOS 5.1+)statt 1,09 €In dem Adventure-Spiel zieht Sonny zusammen mit verbündeten in den Kampf gegen Zombies und Monster, um die Welt vor den Untergang zu retten.(iOS 8.0+)statt 3,49 €Liebevoll gezeichnete 3D-Szenen mit einer entspannenden Geräuschkulisse, die sich anpassen lässt, erleichtern das Entspannen und Einschlafen.(iOS 8.0+)statt 3,49 €Unaufdringlich sorgt die Geräusche-App für eine beruhigenden Geräuschkulisse, die den Nutzer für einen erholsamen Schlaf in das Reich der Träume säuselt.(iOS 8.0+)