16 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Besonders Video-Filmer finden diese Woche viele nützliche Programme im Angebot. Mit dabei ist ein Editor mit vielen Funktionen. Anschließend können die Werke einer speziellen Videodatenbank katalogisiert werden. Ein iOS-Tool nimmt Bewegt-Schnipsel auf, ohne die Musik zu stoppen und zeichnet sie auf Wunsch mit auf.Produktivitätstools bilden den zweiten Schwerpunkt der Aufzählung, darunter finden sich etwa: Task-Manager, Dokumentenscanner und ein intelligenter Datenkatalog.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 16,99 Euro (iOS 10+)Das Programm kombiniert Notizen mit Audio-Anmerkungen: So kann man etwa während der Wiedergabe Text und Zeichnungen markieren.statt 2,29 Euro (iOS 10+)Mit einer "überraschend effizienten Methode" lassen sich individuelle Aufgaben in Intervalle aufteilen und abarbeiten. Der Überblick über den eigenen Fortschritt bleibt dabei gewahrt.statt 1,09 Euro (iOS 9+)Mithilfe eines ausgeklügelten und minimalen Interfaces sowie einer cleveren Methode hilft das Programm, täglich seine Gedanken aufzuschreiben.statt 16,99 Euro (iOS 11+)Draftcode kann auch offline dazu verwendet werden, PHP-, HTML-, CSS- und Javascript-Code zu entwickeln. Die App unterstützt alle typischen PHP-Erweiterungen.statt 1,09 Euro (iOS 9+)Der Scanner verarbeitet Dokumente zu PDFs und liest Bar- sowie QR-Codes ein. Die Codes lassen sich damit auch generieren.statt 3,49 Euro (iOS 10)Fotos und Videos nimmt das Monster auch auf, während Musik im Hintergrund läuft – sie lässt sich sogar mitaufnehmen. Es bringt zudem noch etliche Editierwerkzeuge mit.statt 7,99 Euro (iOS 8+)Der "perfekte" Browser zeigt Webseiten in allen Spezifikationen (Firefox, Chrome, Safari…) an und bringt einen File-Manager sowie viele weitere Funktionen mit.statt 9,99 Euro (iOS 9.1+)35 Akkorde und 49 Tonleitern alleine für Gitarre bringt diese Software schonend seinen Besitzern bei. Für das Klavier sind es zum Beispiel 56 Akkorde.statt 5,49 Euro (ab iOS 9+)Der News-Reader unterstützt eine Reihe Dienste von Feedly bis Instapaper, sowie lokale RSS. Neben vielen Themes für jede Tageszeit sind zudem diverse Sharing-Dienste an Bord.statt 4,49 Euro (ab iOS 10+)Das iPad oder iPhone können Anwender an ihrem Mac als Maus oder Tastatur benutzen – etwa für Präsentationen. Der Mac-Client ist ebenfalls kostenlos.statt 3,49 Euro (ab iOS 11+)Der hochgradig anpassbare Aufgaben-Manager bietet AR-, Siri- und iCloud-Funktionen sowie Werkzeuge zur Analyse der eigenen Produktivität.statt 21,99 Euro (ab iOS 8+)Über eine verschlüsselte Verbindung bietet Umbra die Möglichkeit, anonym und nicht-trackbar zu surfen.statt 5,49 Euro (ab macOS 10.9)Die Mac-Entsprechung der o.g. App hilft ebenfalls durch das Setzen von Intervallen bei der Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.8)Der Katalog liest automatisch Speichermedien ein und bietet eine leistungsfähige Datenbank mit allerlei Features – etwa einem "superschnellen" Suchalgorithmus.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.12)In einem aufgeräumten Interface können Filmer Stellen in ihren Werken markieren und beschriften sowie die Videos katalogisieren.statt 5,49 Euro (ab macOS 10.10)Im Werkzeugkasten des Editors finden sich neben grundsätzlichen Einstellungen (Helligkeit, RGB…) auch Effekte, Transformationen und ein Wasserzeichen-Creator.