164. Themenwoche: »Rauch und Nebel«

Die letzten Gewinner

Fotografien mit Rauch und Nebel wirken elegant und mysteriös. Darüber hinaus bieten diese Aufnahmen noch die perfekte Möglichkeit, die eigene Kreativität anzuregen. Mit interessanten Experimenten lassen sich einmalige, faszinierende Portrait- oder Landschaftsaufnahmen kreieren. Dabei benötigt man nicht unbedingt gleich ein großes Feuer, eine Nebelmaschine oder Rauchpatronen zur Inszenierung. Auch im kleinen Rahmen machen Fotos mit Räucherstäbchen, Streichhölzern, Kerzen oder natürlichem Nebel einiges her. Um besonders eindrucksvolle Effekte zu erzeugen, sind Timing und Beleuchtung hier von großer Bedeutung. Begeben Sie sich auf die Suche nach den besten Motiven und teilen Sie Ihre Resultate in unserer Themenwochen-Galerie . Alle registrierten Nutzer können dort bis Montag, den 15.3. Fotos hochladen, diskutieren und bewerten. Der Sieger erhält wie üblich ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Ganz nach dem Motto der 163. Themenwoche »Lichter« hat der Nutzer uplift in seinem Bild natürliche und künstliche Lichter in Einklang gebracht. Das Foto zeigt die norwegische Stadt »Tromsø«, deren Beleuchtung der hereinbrechenden Nacht trotzt und gemeinsam mit dem Umgebungslicht ein wahres Lichtspektakel erzeugt. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Das Thema »Farbenpracht« hüllte unsere Galerie kurzzeitig in bunteste Farben. Besonders farbenfroh ging es dabei auf diesem Bild von warp10 zu. Die leuchtenden Farbtöne in Vorder- und Hintergrund machten den Beitrag »Letztens auf einem Bahnsteig« zum verdienten Gewinner der Themenwoche.Eine große »Technik-Nostalgie« befiel uns in der Themenwoche davor. Unter allen hochgeladenen Hardwareschätzen stach mactelges FM-Tuner auf dem Bild »von wegen Streaming …« als Sieger hervor.