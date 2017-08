16 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad, Apple Watch & Apple TV

iOS App Store

Mac App Store

In dieser Woche geben sich gleich mehrere Astronomie-Apps für fast alle Apple-Plattformen die Ehre und werden in den jeweiligen App Stores vergünstigt angeboten, etwa SkySafari 5 (-50 %), Redshift oder Sky Guide. Doch auch der Anatomie-Atlas (-95 %) und mehrere Spiele sind einen Blick wert. Der Überblick:statt 27,99 €Detaillierte Darstellungen mit realistischer 3D-Grafik ermöglichen einen faszinierenden Ausflug in die Welt der Körper und Organe. (iOS 9.0+)statt 10,99 €Entdecken Sie die weitläufige Untergrundnation von Avernum. Das Rollenspiel verspricht mehr als 40 Stunden Spielspaß. (iOS 8.0+)statt 6,99 €Rundenbasiertes Fantasy-Rollenspiel. Statt deinen Helden zu steuern, baust du um ihn herum den Dungeon auf und hilfst ihm, seine Gilde in altem Glanz erstrahlen zu lassen. (iOS 8.0+)statt 10,99 €Die Astronomie-Software bietet ein 3D-Planetarium mit umfangreicher Datenbank, 10 interaktiven Führungen, Nachtansicht, interaktiven Raumflügen und Beobachtungsplaner. (iOS 6.0+)statt 3,49 €Dritter Teil der Spielserie über das illegale Hydrojet-Racing. Aus der Liga ausgeschlossen, muss der Spieler seinen Ruf durch Rennen wiederherstellen. (iOS 8.0+, tvOS)Der zweite Teil Riptide GP2 ist aktuell sogar kostenlos . (iOS 6.0+, tvOS)statt 3,49 €Nutzen Sie Ihr iPhone, iPad oder Apple Watch, um die Lichtpunkte am Himmel zu identifizieren. Durch die Zeitreise-Funktion können Sie die Bewegungen am Firmament nachvollziehen. (iOS 9.0+, watchOS)statt 1,09 €Taschenrechner-App fürs iPad mit dem Fokus auf kompliziertere Berechnungen, Gleichungen und Funktionen. Auch ein Graphenplotter ist integriert. (iOS 5.0+)statt 3,49 €Schreib-App und Dokumenten-Reader für iPhone und Apple Watch, die umfanreiche Im- und Exportfunktionen sowie minimale Ladezeiten verspricht. (iOS 8.0+, watchOS)statt 3,49 €Apples Gratis-App der Woche ist eine Brettspieladaption für bis zu acht Spieler. Ziel ist es, anhand sich ständig ändernder Pfade als Erster ans Ziel zu kommen. (iOS 8.0+)statt 10,99 €Dieses digitale Kompendium zu Algebra, Analysis, Geometrie und Statistik richtet sich an Schüler, Studenten, Ingenieure und Techniker. (OS X 10.9+)statt 10,99 €Ninjas sind gefährliche Zeitgenossen, die in diesem Action-Adventure mit Geschick und Magie in den Kampf gegen einen mysteriösen Samurai ziehen. (OS X 10.6.6+)statt 10,99 €Eine Verwaltungssoftware für Screenshots. Es ermöglicht schnelles Organisieren, Beschriften und Teilen von Bildschirmfotos. (OS X 10.10+)statt 10,99 €Astronomie-Software mit umfangreicher Datenbank galaktischer Objekte. Die Grundversion umfasst 119.000 Sterne, in SkySafari 5 Plus sind es 2,6 Millionen und in SkySafari 5 Pro 27 Millionen. Die beiden teureren Versionen bieten auch eine Teleskop-Funktion. (OS X 10.6.6+)SkySafari 5 Plus: 16,99 € statt 32,99 €SkySafari 5 Pro: 32,99 € statt 64,99 €