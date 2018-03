14 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

Geschichten aus dem Uhrwerk: Die Geschichte von Glass und Ink (Full) — 3,49 €

iOS App Store

Legacy 2 - The Ancient Curse — gratis

Die berühmteste iOS-App von Nintendo ist anlässlich des Mario-Tags um 50 Prozent reduziert. Bei den Mac-Angeboten dominieren diesmal kleine Helfer wie ein Kalender-Exporter, die WISO-Steuer-App für 2018 und die aktuelle Version von Adobe Photoshop Elements, die um 35 Euro herabgesetzt wurde. Wie immer gilt: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 109,99 €Die Consumer-Variante des wohl bekanntesten Bildbearbeitungsprogramms setzt stark auf Automatisierung von Standard-Bearbeitungen und bringt auch spezielle Features wie das automatische Augen-Öffnen mit. (OS X 10.11+)statt 3,49 €Interaktiver 3D-Globus mit politischen und physischen Karten der ganzen Welt in einer farbenfrohen Optik und nutzerfreundlichen Oberfläche inklusive 3D-Relief der Erdkugel. (OS X 10.7+)statt 19,99 €Dieses Werkzeug kopiert Kalender-Ereignisse, Erinnerungen und verknüpfte Kontakte aus den drei entsprechenden Apple-Apps in die Zwischenablage oder exportiert sie als CSV. (OS X 10.8+)statt 7,99 €Steampunk-Adventure, in dem man als Agentin Evangeline Glass der Ursache für eine Reihe unnatürlicher Erdbeben auf die Spur kommen und ihren Freund Dr. Ink retten muss. (OS X 10,7,4+)statt 21,99 €Erlebe die ersten vier Jahre von Harry, Hermine und Ron in Hogwarts auf die Lego-Art mit zahlreichen Neu-Interpretationen von Szenen der ersten vier Potter-Filme. (OS X 10.6.4+)statt 1,09 €Kleiner Helfer für das Dock oder die Menüzeile: Ein Klick darauf versteckt alle offenen Fenster und zeigt den Schreibtisch an, ein weiterer bringt die Fenster zurück. (OS X 10.11+)statt 26,99 €Die Steuererklärungs-Saison hat begonnen. Die WISO-App für das Steuerjahr 2017 enthält wie immer die Lizenz zur Abgabe von 5 Einkommenssteuererklärungen per ELSTER oder Formularausdruck. (OS X 10.9+)statt 10,99 €Der iOS-Port des Klassikers von 1998 beinhaltet neben dem Originalspiel auch die Erweiterungen Die Legenden der Schwertküste, Die Schwarzen Gruben und Verlorener Bruder. Weitere können per In-App-Kauf hinzugefügt werden. (iOS 8.0+)statt 1,99 €Survival-Game in Form eines Textadventures. Das iPhone des Spielers fungiert als letztes Kommunikationsmittel der auf einem hohen Berg abgestürzten Flugbegleiterin Anna, die in Eiseskälte überleben muss. (iOS 9.3+)statt 5,49 €Spielesammlung mit Gehirntraining, welches auf den Grundsätzen der Erkenntnispsychologie basiert. Statistiken zeigen Ihnen auf, wo in den Bereichen Konzentration, Gedächtnis, Geschwindigkeit oder geistige Flexibilität welche Fortschritte erzielt wurden. (iOS 7.0+)statt 2,29 €3D-Adventure, welches im Inneren einer dunklen Pyramide spielt. Nur wer tief genug nachdenkt, bevor er die Puzzles löst und in den nächsten Raum vordringt, findet den vermissten Bruder des Spielers. (iOS 10.0+)statt 2,29 €Isometrisches Puzzle mit liebevoller Würfelgrafik. Als Kubus QB muss man an anderen Würfeln vorbei zum heiß ersehnten schwarzes Kubus vordringen. (iOS 9.0+)statt 10,99 €In Verbindung mit einem Studiokopfhörer oder einer Soundanlage verspricht diese App optimalen Musikgenuss vom iPhone aus. Zum Funktionsumfang gehört ein 48-Band-Equalizer und mehr als 80 Voreinstellungen für Geräte bekannter Marken. (iOS 8.0+)statt 10,99 € (In-App-Preis)Am Samstag feiert Nintendo den »Mario-Tag«, das wohl berühmteste Maskottchen im Klempner-Dress. Zu diesem Anlass ist der iOS-Klassiker mit dem automatisch rennenden Mario um 50 Prozent reduziert. (iOS 8.0+)