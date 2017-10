11 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone & iPad

iOS App Store

Obwohl seit heute die heiße Vorbestellungsphase für das iPhone X begonnen hat, sind im App Store vor allem für den Mac viele interessante Sonderangebote gelistet. Darunter befindet sich aus eigenem Haus die neue Grafiksoftware Logoist 3 (-50%) und das prämierte Ego-Adventure Prey (-75%). Für iOS gibt es unter anderem Dexter Slice (gratis) und das praktische RoomScan Pro (gratis) zu entdecken. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 4,49 €Für Dexter-Fans gibt es zu Halloween dieses Geschicklichkeitsspiel. Es müssen das scharfe Besteck bewegt und so schnell wie möglich dahinter befindliche Knöpfe gedrückt werden.(iOS 7.0+)statt 1,09 €Hiermit ist das grobe Ausmessen von Räumlichkeiten möglich. In der virtuellen AR-Ansicht einfach jede Wand anvisieren und berühren und schon sind die ungefähren Abmessung bekannt.(iOS 10.0+)statt 1,09 €Um sich auf Halloween einzustimmen, gibt es dieses herausfordernde Physikpuzzle. In mehr als hundert Level müssen die wertvollen Gehirne zwischen den Zombieköpfen freigespielt werden.(iOS 7.0+)statt 3,99 €In diesem Puzzle-Abenteuer muss man auf einem gruseligen Jahrmarkt gegen zahlreiche seltsame Gestalten spielen - dabei wird klar, dass der Einsatz bei jedem Spiel sehr hoch ist.(iOS 8.4+)statt 5,49 €Mit dieser kompakten App lässt sich der Video-Streaming-Dienst Netflix außerhalb des Browser-Fensters nutzen - entweder im Vollbild oder aber als schwebendes Mini-Fenster.(macOS 10.11+)statt 32,99 €Im Handumdrehen lassen sich beeindruckende Grafiken erstellen, die auch hohen Ansprüchen gerecht werden. Fertige Projekte lassen sich in Formate für Druck und Web exportieren.(macOS 10.12+)statt 21,99 €Trotz seines Alters kann dieser 3D-Shooter immer noch viele Anhänger vorweisen, was nicht so sehr am Einzelspieler-Modus liegt, sondern vielmehr am rasanten Mehrspieler-Modus.(macOS 10.6+)statt 2,29 €Sofern man des Englischen mächtig ist, findet man in dieser App ein umfangreiches Informationsarchiv für alle bekannten chemischen Elemente und deren Daten und Informationen.(macOS 10.10+)statt 10,99 €In dem Ego-Adventure verschlägt es den Spieler in einen Kampf mit außerirdischen Invasoren. Dabei werden durch die Aliens sowohl Moral als auch Sinne auf den Prüfstand gestellt.(macOS 10.6+)statt 54,99 €Als Mitglied der geheimen Militärorganisation XCOM vereitelt man in diesem rundenbasierten Strategiespiel einen weiteren Invasionsversuch durch außerirdische Mächte.(macOS 10.11+)statt 49,95 $iMyFone bietet außerhalb des App Store die praktische iOS-Geräte-Verwaltung zum reduzierten Halloween-Preis an. Zugleich gibt es für viele Produkte auch eine Verlosungsaktion.(macOS 10.7+)