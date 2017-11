1-Klick-Selektion in Fotos: Kommendes Photoshop-Feature verspricht praktische Freistellungsfunktion

Select Subject

1-Klick-Selektion von Objekten

Adobe zeigt in einem YouTube-Clip, wie Photoshop-Nutzer zukünftig Objekte eines Bildes einfacher auswählen können als bisher. Diegenannte Funktion sorgt per Klick dafür, dass bestimmte Objekte, Menschen oder Tiere freigestellt werden. Photoshop verwendet Machine Learning, um die Umrisse des gewünschten Objekts und den Hauptinhalt des jeweiligen Fotos automatisch zu erkennen.Select Subject verspricht eine im Vergleich zu etablierten Methoden wie Lasso oder Stift deutlich praktischere und schnellere Art, beliebige Foto-Objekte zu selektieren und auf Wunsch freizustellen. Das Feature kann auch mit mehreren Objekten auf einem Bild umgehen, wie etwa eine Gruppe von Menschen am Strand. Nach der Select-Subject-Auswahl lassen sich etwaige noch ungenau ausgewählte Details – zum Beispiel einzelne Fellhaare eines Tieres – händisch nachjustieren, damit die Selektion zu hundert Prozent stimmt.Auch komplexe Szenerien mit vielen verschiedenen Detailinhalten um ein spezifisches Objekt herum sollen laut Adobe kein Problem für Select Subject sein. Dank Adobe Sensei, der hauseigenen AI- und Machine-Learning-Technologie, sei die 1-Klick-Methode bereits vom Start her präzise und optimiere die Erkennungsrate mit der Zeit noch weiter.Es ist nicht bekannt, wann Adobe das Feature in Photoshop integrieren wird. Im Video heißt es nur vage, Select Subject komme als Bestandteil einer zukünftigen Version von Photoshop CC auf den Markt.