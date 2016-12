macOS 10.12.3 und iOS 10.2.1 in der ersten Beta

macOS 10.12.3

iOS 10.2.1

tvOS 10.11.1

Am Montagabend hatte Apple iOS 10.2 veröffentlicht, gestern folgte macOS 10.12.2. Jedem war natürlich klar, dass nicht viel Zeit vergehen wird, bis Apple mit dem Betatest der nächsten Updates beginnt. Dies ist am heutigen Abend geschehen. Ab sofort können alle registrierten Entwickler die ersten Betaversionen von macOS 10.12.3 sowie iOS 10.2.1 installieren und testen. Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms haben noch keinen Zugriff auf die Builds, allerdings reicht Apple die Testversionen wohl morgen oder spätestens mit der Freigabe der zweiten Entwicklerbeta nach. Folgt Apple dem üblichen Zeitplan, dann ist mit der Freigabe von macOS 10.12.3 für Februar oder März zu rechnen, wohingegen iOS 10.2.1 vermutlich schon deutlich früher erscheint.Zwar veröffentlichte Apple über den Entwicklerzugang schon Release Notes zum Update von macOS, allerdings gehen daraus keine konkreten Verbesserungen hervor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich auch bei macOS 10.12.3 um ein reines Wartungsupdate handelt, mit dem Apple zwar Fehler beseitigt, aber keine keine neuen Funktionen einführt. Wer auf ein sehr rasches Comeback der Akku-Prognose hoffte, wird enttäuscht. macOS 10.12.3 zeigt weiterhin nur den Ladestand, nicht jedoch die Zeitangabe an - alles andere käme aber auch einer riesigen Überraschung gleich.Auch für iOS 10.2.1 gilt, dass es sich um ein Wartungsupdate handelt. Während iOS-Updates auch bei .x-Releases meist sichtbare Neuerungen enthalten, sind sind x.x.1-Updates fast immer nur reine Bugfix-Versionen. Apple dokumentiert keine Verbesserungen, in ersten Tests fielen bislang keine Verbesserungen auf. Die aktuelle Buildnummer von iOS 10.2.1 liegt bei 14D10.Zeitgleich mit macOS 10.12.3 und iOS 10.2.1 aktualisierte Apple auch tvOS und hebt die Versionsnummer auf 10.11.1. Die Betaversionen von tvOS (und watchOS) richten sich ausschließlich an registrierte Entwickler, ein öffentliches Betaprogramm gibt es nicht. In der Updatebeschreibung spricht Apple lediglich von allgemeinen Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.