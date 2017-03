iPhone belegt im Verkaufsjahr 2016 die Plätze 1, 2, 3 und 4

Auf dem Treppchen: iPhone, iPhone und iPhone

Samsung und Oppo

Fragmentierung der Android-Welt

Mehr als einmal war im Jahr 2016 die Rede davon, dass Apple den Zenit im iPhone-Geschäft hinter sich habe. Keine Rekordquartale mehr, vom »iPhone Peak« war die Rede, nach dem es nur noch bergab gehe. Trotz dieser Szenarien hat sich Apple im Rückblick allerdings gut geschlagen - im Modellvergleich sogar sehr gut.Den Analysedaten von IHS Markit zufolge war das iPhone 6s das meistverkaufte Smartphone im Gesamtjahr 2016. Dicht darauf folgt das Nachfolgemodell iPhone 7, obwohl es nur im letzten Quartal des Jahres verfügbar war. Deutlich dahinter folgen iPhone 7 Plus und iPhone 6s Plus. Erst ab Platz 5 taucht zum ersten Mal Samsung als Hersteller auf.Leider stellt IHS Markit nur ein Balkendiagramm ohne konkrete Werte zur Verfügung, sodass die Verkaufszahlen nur ungefähr abzulesen sind. Das iPhone 6s landete demzufolge bei etwa 60 Millionen Geräten, das iPhone 7 bei knapp über 50 Millionen. Die beiden Plus-Modelle schnitten mit einem Absatz von knapp über 25 Millionen ab.Die Marke von 25 Millionen konnte kein anderer Hersteller mit einem einzelnen Modell überspringen. Platz 5 belegt das Samsung Galaxy S7 Edge, dicht gefolgt vom Samsung Galaxy J3 (2016). Nur einen Wimpernschlag dahinter kam der chinesische Aufsteiger Oppo mit dem A 53 ins Ziel.Die Dominanz des iPhones in dieser Aufstellung ist besonders deswegen beeindruckend, weil etwa das zweitplatzierte iPhone 7 nur gut 3 Monate lang im Verkauf war. Zum Vergleich: Das deutlich dahinter liegende Samsung Galaxy S7 Edge hatte 9 Monate Zeit, um Absatz zu generieren. Keinen Platz in den Top Ten erreichten übrigens Apples 4'' iPhone SE und die über 9 Monate verfügbaren 2014er Modelle iPhone 6 und 6 Plus.Nichtsdestotrotz muss bei der Bewertung auch die Modell-Zersplitterung im Android-Sektor berücksichtigt werden. Nimmt man beispielsweise die beiden Varianten des Galaxy S7 zusammen, erreichen sie das Niveau der beiden Top-Seller von Apple. Wenngleich zu berücksichtigen ist, dass auch Apples Smartphone-Generation in ein normales und ein Plus-Modell gesplittet sind. Im Systemvergleich bleibt dennoch Android das bei weitem absatzstärkste Smartphone-OS; alle großen Marken außer Apple setzen auf Varianten des Betriebssystems von Google.