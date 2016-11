Tipp gegen Kalender-Spam in iCloud: Termin-Einladungen auf E-Mail umstellen

Melden Sie sich mit ihrem iCloud-Konto unter icloud.com an.

Öffnen Sie im Browser die Kalender-App.

Klicken Sie auf das Zahnrad in der unteren linken Ecke und in dem Aufklappmenü auf »Einstellungen«.

Wechseln Sie in dem Overlay auf den Reiter »Erweitert«.

Wählen Sie unten neben dem Stichwort »Einladungen« die Option »Per E-Mail an iCloud-Mailadresse senden«.

Kalender-Einladungen erfüllen einen ganz einfachen, praktischen Zweck: Gemeinsame Termine müssen nur von einem Teilnehmer erstellt werden, der alle anderen dann via iCloud einladen kann. Leider benutzen auch immer mehr chinesische Hacker und sonstige Schurken diesen Weg, um Spam-Einladungen zu verschicken. Ihr Ziel ist dabei nur die Bestätigung der iCloud-Adresse - deswegen ist das Ablehnen einer solchen Einladung genauso schädlich wie das Annehmen.Da aber Apple keine Möglichkeit in der Kalender-App vorsieht, um derlei Einladungen auszublenden, ohne dem Absender eine Rückmeldung zukommen zu lassen, nervt die rote Kalender-Erinnerung fortan ständig. Wer also Opfer von Dauer-Spam ist, sollte sich Kalender-Einladungen vielleicht künftig lieber per Mail statt innerhalb der Kalender-App zukommen lassen. Mails lassen sich leichter ignorieren und einfach löschen - ohne Rückstand der nervigen Erinnerungen. Das Umstellen der Kalender-Einladung funktioniert mit folgenden Schritten:Eigentlich ist diese Option für den Fall gedacht, falls Ihr iCloud-Kalender nicht Ihr Hauptkalender ist. Denn wenn Sie fortan eine Kalender-Einladung per Mail erhalten und diese bestätigen, ist sie nicht automatisch in Ihrem Kalender eingetragen. Somit müssen Sie den Anhang der Informationsmail noch öffnen und in die Kalender-App importieren - ein Zusatzschritt im Vergleich zur In-App-Einladung.Doch für Spam-Geplagte dürfte dieser Schritt kaum mehr Aufwand bedeuten. Denn dadurch verschwinden alle Spam-Einladungen im Nirvana des sowieso unendlichen Mail-Spams und kann erfolgreich ignoriert werden, ohne sich ständig in den Vordergrund zu drängen. Bereits eingegangene In-App-Einladungen werden durch die Umstellung natürlich nicht ausgeblendet; der Schritt betrifft nur zukünftigen Spam.Wer auf die In-App-Benachrichtigung nicht verzichten möchte, hat nur eine Alternative, welche wir in diesem Artikel bereits vorgestellt hatten: . Hier ist das Ziel, die Spam-Einladungen in einen separat erstellten Kalender zu verschieben und diesen dann zu löschen. Auch so verschwindet die Einladung, ohne den Absender zu informieren. Dieser Vorgang ist aber vergleichsweise umständlich und bei häufigem Spam nicht praktikabel. Die einfachste Lösung aber wäre nach wie vor ein einfacher Schritt Apples: Kalender-Einladungen ausblenden zu können, ohne diese annehmen oder ablehnen zu müssen.