Test BrydgeAir Tastatur: Macht aus dem iPad ein „Attachable“

BrydgeAir Bluetooth-Tastatur: Vom iPad zum Notebook

Kompakt

Marke Brydge Bezeichnung BrydgeAir Art Bluetooth-Tastatur Empf. Preis (€) ca. 130 Verfügbarkeit sofort

Die Geräteklasse der sogenannten „Detachables“ lockt mobile User mit besonderen Versprechungen und Eigenschaften. Mit der Wortschöpfung sind im Prinzip Notebooks gemeint, deren Bildschirm sich bei Bedarf von der Tastatur abnehmen (engl.: to detach) lässt, und damit zu einem Tablet oder Tablet-Ersatz werden. Je nach gewünschtem Einsatzzweck hat man somit also zwei Geräte in einem. In der Praxis kranken solche Konzepte leider oft an kleineren und größeren Nachteilen. Sie sind, salopp gesagt, ganz oft weder Fisch noch Fleisch. Doch für einige Anwender erfüllen Sie ihren Zweck wunderbar. Klar, dass der eine oder andere Apple-User das auch gerne haben will.Apple bietet derzeit aber keine speziellen Detachable-Lösungen an. Hier kann man lediglich die verschiedenen iPads um mehr oder weniger praktische Tastaturen oder Tastaturhüllen ergänzen, wie beispielsweise das von Apple angebotene Smart Keyboard . Das ist dünn, leicht und kommt im Falle der neuen iPad Pro-Modelle dank deren integriertem Smart Connector ohne Bluetooth-Verbindung oder Kabel aus. Nur leider gibt es diese Tastatur aus unerfindlichen doch viel diskutierten Gründen nur mit amerikanischem Tastenlayout und man kann das iPad damit nicht wie bei einem Notebook-Display in beliebigem Winkel zur Tastatur ausrichten.Diesen Umstand macht sich das Label Brydge zunutze und bietet eine Tastaturlösung an, die bei angesetztem iPad ein sehr authentisches Notebook-Gefühl bieten soll. Ohne zu viel vorweg zu nehmen: Das funktioniert sogar sehr gut! Hat aber leider auch ein paar nicht unerhebliche Nachteile.Die hier getestete Variante BrydgeAir passt zum iPad Air und Air 2, sowie zum iPad Pro 9,7“ . Es gibt auch Versionen für ältere (dickere) iPads sowie für die iPad mini-Modelle. Für das Jumbo iPad Pro mit 12,9" Display ist ebenfalls eine passende Modellversion in Vorbereitung . Neben der hier gezeigten silbernen Version, gibt es die BrydgeAir auch in Gold und Space Grey. Der Preis für das getestete Modell " BrydgeAir " liegt bei ca. 130 Euro.