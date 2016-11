Nintendo baut Miitomo-App zum Messenger aus

Nintendo hat die mobile Social-App Miitomo in Version 2.0 veröffentlicht , womit Nutzern ab sofort eine Nachrichten-Funktion zur Verfügung steht, um unkompliziert direkt mit Mii-Freunden in Kontakt zu treten. Dabei lässt sich zusätzlich der Mii-Avatar und dessen Gesichtsausdruck festlegen, welcher die Nachricht dann überbringt. Zuvor war die Kontaktaufnahme nur indirekt über das Frage-Antwort-Spiel und Miifotos möglich. Um weiterhin die Übersicht zu bewahren, gibt es den neuen Start-Tab mit Chronik und Geplauder.Eine andere Neuerung des Updates betrifft die Möglichkeiten der Raumgestaltung. Während zuvor nur die Mii-Avatare selbst durch Aussehen, Charakter, Stimme und Kleidung individualisiert werden konnten, trifft dies mit Miitomo 2.0 auch auf den virtuellen Wohnraum zu. Hierfür stehen neue Level zu Verfügung, mit denen sich entsprechende Muster erspielen lassen. Ein In-App-Kauf wie bei Mii-Kleidung gibt es offenbar nicht. Außerdem beschränken sich die Möglichkeiten zunächst auf Fußböden und Tapeten, wobei zusätzlich ein Poster mit einem favorisierten Miifoto an die Wand gehängt werden kann.Bei Miifoto handelt es sich um eine Art Bild-Editor, bei dem man bestehende Fotos auf dem iPhone mit Mii-Avataren bevölkert und um zusätzliche Gestaltungselemente ergänzt. Anschließend können die Resultate von Mii-Freunden bewertet und kommentiert sowie mittels Teilen-Funktion von iOS auch im Internet veröffentlicht oder anderweitig weiterverwendet werden.Damit Nutzer mit allen neuen Funktionen ausgiebig spielen, verteilt Nintendo in der Einführungswoche jeden Tag an Nutzer neue Gegenstände, Münzen und Spielscheine. Beispielsweise ein vollständiges Outfit von Mario, Luigi und dem Nintendo-Postboten. Erspielen lassen sich aktuell unter anderem auch Elemente aus Splatoon und Zelda. Details dazu zeigt die App direkt nach dem Start an.Mit dem Update setzt Miitomo ab sofort mindestens iOS 8.0 voraus. Im Gegenzug wurde der Platzbedarf der App erheblich reduziert. Die App ist kostenlos im App Store verfügbar. Nahezu alle Funktionen sind kostenfrei und ohne Registrierung verfügbar. Wem Geduld oder Geschick fehlen, sich Gegenstände bzw. Münzen zu erspielen, kann diese mittels In-App-Kauf erwerben. Freunde lassen sich über Social Networks wie Facebook und Twitter oder aber mittels Einmal-Link einladen.Miitomo ist die erste iOS-App, die unter der Nintendo-Marke veröffentlicht wurde. Während die initiale Version im April noch etwas enttäuschte, hat Nintendo mit nachfolgenden Updates die Funktionalität und Nützlichkeit als Social-App stetig ausgebaut. Im Dezember wird Nintendo übrigens mit Mario Run auch ein erstes Spiel für iOS veröffentlichen.Weiterführende Links: