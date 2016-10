Nintendo Switch: Die neue Konsole zeigt, was mit dem iPad möglich wäre

Nintendo möchte mit der Nintendo Switch einen neuen Weg gehen. Eine mobile Spielekonsole wird zusammen mit einer Docking-Station zu einer Heimkonsole am Fernseher. Berichten zufolge soll das Dock der mobilen Konsole etwas mehr Leistung geben, sodass ein großer Fernsehbildschirm damit betrieben werden kann.Die Steuerungsmodule lassen sich von der mobilen Konsole abnehmen und ans Gamepad stecken, sodass man keine zusätzliche Hardware benötigt. So kann man dieselben Spiele mobil und stationär spielen. Man ist also bei seinem Lieblingstitel nicht mehr an das heimische Sofa gebunden, sondern kann sich mit der mobilen Einheit frei bewegen.Nintendo konnte bereits viele Spieleentwickler dazu bewegen, Spiele für die Switch zu erstellen. So soll es von Beginn an zahlreiche Titel geben. Dies ist auch der Punkt, an dem sich entscheiden wird, ob sich die Nintendo Switch durchsetzt, denn genau hier liegt auch das Problem des iPads als Spielekonsole. Obwohl zahlreiche Spiele als Vollpreistitel oder Free-to-play verfügbar sind, spielt kaum einer auf den Geräten.Spätestens seit der Veröffentlichung der Grand-Theft-Auto-Reihe für die iOS-Geräte ist klar, dass die iPads leistungsfähig genug sind, um neueste Spiele zu unterstützen. Mit der neuen Metal-Engine sollte dies noch besser funktionieren. Zudem verfügt das iPad über ein ähnliches Konzept wie die Nintendo Switch - unterwegs hat man ein handliches Gerät dabei, worauf man dasselbe Spiel wie zu Hause spielen kann. Der entscheidende Unterschied: Zuhause kann man das Spiel kabellos an das Apple TV und somit an den Fernseher übertragen und das iPad als Gamepad verwenden.Mittlerweile unterstützt iOS auch die Nutzung von Bluetooth-Gamepads, was das Spielen auf den Geräten einfacher macht. Ob sich die Nintendo Switch am Markt durchsetzt, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Vom Konzept und der Leistung ist Nintendo aber sicher nicht weiter als Apple. Entscheiden wird letztlich die Vielfalt der Spiele und ob auch AAA-Titel für die Konsole erscheinen.Weiterführende Links: