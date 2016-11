Nachdem Apple bereits verschiedene Apple-Music-Werbespots mit Slapstick-Humor veröffentlicht hat, zeigt der kalifornische Technikkonzern jetzt einen neuen humorvollen Werbespot. Das Video trägt den Titel „Drake vs. Bench Press“.Der Titel verrät schon, wer die Hauptrolle in dem Werbespot spielt - es ist der 30 Jahre alte Rapper Drake. Die Szenen spielen in einem Fitness-Studio und der Musiker befindet sich mitten in seinem Workout. Nachdem Drakes Freund gegangen ist, wechselt er sofort die Musikrichtung und startet die „Pop Workout“-Playlist mit dem Lied Bad Blood (1989, Taylor Swift). Daraufhin führt der Musiker sein Training fort.Beim Bankdrücken verlässt ihn allerdings die Kraft und er fällt mitsamt der Hantel von der Bank. Danach werden noch die Sätze „Distractingly good.“ und „Every playlist for every moment + 40 million songs“ eingeblendet. Zusätzlich zu dem Video werden aktuell in den USA und in Deutschland Werbeplakate für den Streaming-Dienst platziert.Weiterführende Links: