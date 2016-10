Apple Pay: Hilfeseiten für Deutschlandstart freigeschaltet

Ergänzung

Apples Bezahldienst Apple Pay in Deutschland - Traum oder in Kürze Wirklichkeit? Nach den ersten zarten Hinweisen im Laufe der letzten Woche ist durchaus denkbar, dass Apple den Dienst in naher Zukunft auch in Deutschland einführen wird.Nun gibt es einen weiteres großes Indiz auf die baldige Einführung von Apple Pay in Deutschland. Die Hilfeseite zur Bezahlung über den Dienst ist am 24. Oktober in deutscher Sprache erschienen. Auf dieser Seite wird beschrieben, wo sich mit Apple Pay zahlen lässt, wie weit das Gerät vor dem NFC-Terminal gehalten werden sollte und wie sich Kundenkarten einrichten lassen. Auch über die Zahlung auf Webseiten über den Mac kann man sich informieren lassen.Apple Pay wurde zusammen mit dem iPhone 6 und dem iPhone 6 Plus am 20. Oktober 2014 in den USA eingeführt. Seitdem wurde der Dienst weiter verbreitet und ist mittlerweile in vielen Absatzmärkten in Asien, Europa sowie weiteren Ländern verfügbar. Erst gestern kam Japan als von Apples Bezahlsystem unterstütztes Land durch ein iOS-Update hinzu.Auch hierzulande könnte Apple Pay bald starten. Erst gestern hat auch Google eine Partnerschaft mit MasterCard und VISA bekannt gegeben. Mit dieser soll Googles Bezahldienst eingeführt werden. Auch Microsoft verkündetet gestern eine solche Partnerschaft für seinen Dienst Microsoft Wallet. Zufall? - Wohl kaum. Diese neuen Hinweise müssen natürlich nicht bedeuten, dass Apple den Dienst zur nächsten Keynote am 27. Oktober hierzulande freischaltet. Gut möglich ist aber, dass Apple den Deutschlandstart ankündigt und diesen dann kurz darauf auch umsetzt.Mit Apple Pay ist kontaktloses Zahlen in unterstützten Ländern in vielen Geschäften möglich. Hierbei werden keine persönlichen Daten ausgetauscht und die Zahlung ist somit anonym und durch Touch ID deutlich sicherer als bei Zahlung mit EC- oder Kreditkarten. Auch im Internet lässt sich seit Apples neuesten Betriebssystem-Versionen mit dem Dienst bezahlen.: Auch auf der österreichischen Webpräsenz von Apple sind die entsprechenden Support-Dokumente aufgetaucht: Weiterführende Links: