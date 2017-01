Apple-Patent ermöglicht FaceTime-Kamera in randlosem iPhone-Display

Apple hat ein Patent zugesprochen bekommen, welches die Integration zusätzlicher Komponenten in ein Display beschreibt. Damit wäre Apple technisch in der Lage, ein kompaktes iPhone zu entwerfen, bei dem sich FaceTime-Kamera und Touch-ID-Sensor im Display selbst befinden. Bislang sind diese Elemente im oberen und unteren Rand integriert und verhindern so, dass das Display bis zur Kante reicht.Mit dem neuen Patent beschreibt Apple allerdings eine Technik, bei der sich der Kamerasensor hinter dem Display befindet. Das Display verfügt an dieser Stelle über kaum wahrnehmbare Mikro-Aussparungen, durch die Kamerasensor und Fingerabdrucksensor mögliche Elemente vor dem Display bzw. auf dem Display erfassen können. In dem Patent werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, um die Aussparungen zwischen die Subpixel des Displays unterzubringen.Das Patent beschränkt sich nicht nur auf diese beiden Sensoren, sondern zeigt auch Wege auf, wie man Mikrofon und Lautsprecher für Telefonate in das Display integrieren kann. Selbst spürbare Knöpfe könnten nach Vorstellung von Apple auf diesem Weg realisiert werden. Gerüchten zufolge will Apple mit der kommenden oder übernächsten iPhone-Generation ein randloses Display einführen. Sicherlich würde Apple in diesem Fall auch auf das vorliegende Patent zurückgreifen.Eingereicht wurde das US-Patent 9,543,364 von Apple erst im Februar 2015 und gestern vom Markenamt schließlich bestätigt. Als Erfinder sind insgesamt neun Apple-Mitarbeiter aufgeführt.