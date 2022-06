watchOS 9: Alle neuen Zifferblätter im Detail

„Mond“ vereint Tradition und Moderne

„Spielstunde“ ist dynamisch, bunt und interaktiv

Interessante Ziffern-Effekte mit „Metropolitan“

Apple überarbeitet den Klassiker „Astronomie“

Zahlreiche weitere Zifferblätter werden modernisiert

Wenn Apple im Herbst dieses Jahres watchOS 9 veröffentlicht, wird die Apple Watch über einige zusätzliche Funktionen verfügen. Auf der World Wide Developers Conference kündigte der kalifornische Konzern unter anderem eine verbesserte Trainings-App, eine Anwendung zur Medikations-Verwaltung und ein erweitertes Schlafprotokoll an (siehe ). Wie stets hat man in Cupertino bei der kommenden Version aber auch ans Design gedacht und spendiert der Uhr vier neue Watchfaces. Zudem stattet Apple einige der vorhandenen Zifferblätter mit modernisierten Komplikationen aus.Mit dem neuen Zifferblatt namens „Mond“ vereint Apple uralte Traditionen mit dem modernen Zeitsystem. Das Watchface stellt eine Verbindung zwischen dem heute nahezu weltweit genutzten gregorianischen Kalender und dem Mondkalender her. Letzterer wird nach wie vor in einigen Regionen zusätzlich verwendet, etwa in Teilen Chinas, in Israel und in manchen islamischen Ländern. Bedeutsam ist er unter anderem im Zusammenhang mit religiösen und kulturellen Sitten und Gebräuchen sowie beispielsweise Feiertagen. „Mond“ lässt sich mit vier verschiedenen Komplikationen erweitern.Als Kunstwerk bezeichnet Apple das Zifferblatt „Spielstunde“. Das dynamische und interaktive Watchface entstand in Zusammenarbeit mit der Chicagoer Illustratorin Joi Fulton, welche vor allem für ihre farbenfrohen Werke bekannt ist. Es präsentiert die Uhrzeit mithilfe von animierten Ziffern, die eine dreidimensionale Anmutung aufweisen und an Comicfiguren erinnern. Diese reagieren auf Berührungen, durch Drehen an der digitalen Krone bringt man zudem einen Konfettiregen zum Vorschein. Komplikationen stehen bei „Spielstunde“ nicht zur Verfügung.Das ebenfalls in watchOS 9 enthaltene „Metropolitan“ ist hingegen ein klassisches Zifferblatt mit klarer Struktur und schnörkellosen Schriften. Die Ziffern lassen sich bei diesem Watchface durch die Rotation der digitalen Krone strecken und stauchen, was interessante Effekte ergibt. Der Schriftschnitt kann ebenfalls variiert werden, das gilt auch für die Farben. „Metropolitan“ lässt sich mit vier Komplikationen versehen.„Astronomie“ gibt es bereits vielen Jahren auf der Apple Watch, Apple hat dieses Zifferblatt in watchOS 9 allerdings gründlich überarbeitet. Es präsentiert jetzt auf Wunsch eine Sternkarte und kann darüber hinaus die Bewölkung am aktuellen Standort anzeigen. Mond, Erde und Sonnensystem stehen als Hintergründe zur Verfügung, die Darstellung von Mondphasen und Planetenkonstellation lässt sich mit der digitalen Krone zeitlich vor- und zurückspulen. „Astronomie“ unterstützt maximal zwei Komplikationen.Einige der bekannten Zifferblätter hat Apple ebenfalls teilweise verbessert und modernisiert, etwa „Utility“, „Schlicht“ und „Aktivität analog“. „Modular“, „Modular Kompakt“ und „X-Large" lassen sich in watchOS 9 stärker personalisieren. Erheblich erweitert wurde zudem das „Porträt“-Watchface, es unterstützt nunmehr den Tiefeneffekt nicht mehr nur bei Personen, sondern beispielsweise auch bei Katzen, Hunden und Landschaften.