watchOS 5.1.2: Nutzer berichten von schlechterer Akkulaufzeit

Vor fünf Tagen veröffentlichte Apple watchOS 5.1.2 . Trotz des kleinen Versionssprungs bringt das Update diverse neue Funktionalitäten mit. In den USA wurde beispielsweise die EKG-Funktionen der Apple Watch Series 4 freigeschaltet. Apple korrigierte außerdem einen großen Mangel der neuen Infograph-Zifferblätter der Apple Watch Series 4: Mit watchOS 5.1.2 stehen nun auch auf diesen Watch-Faces die E-Mail- und Nachrichten-Komplikationen zur Auswahl bereit. Vormals waren diese Komplikationen nur den älteren Zifferblättern vorenthalten.Nun berichten aber diverse Nutzer , dass sich nach dem Update die Akkulaufzeit der Apple Watch teils drastisch verschlechterte. Betroffene melden, dass der Akkustand am Ende des Tages nach dem Update auf watchOS 5.1.2 zwischen 10 und 30 Prozent geringer ist als mit der Vorgängerversion: Statt eines Akkustands von 50% am Abend sinkt dieser mit watchOS 5.1.2 auf 20 bis 40 Prozent.Es scheinen aber nicht alle Nutzer von diesem Problem betroffen zu sein – einige Watch-Träger berichten, dass nach dem Update keinerlei Veränderung festzustellen ist. Ein Neustart behebt bei betroffenen Benutzern das Problem nicht – ein Nutzer hatte allerdings Erfolg durch das Zurücksetzen und erneuten Koppeln der Uhr. Ein Grund für die teils deutlich schlechtere Akkulaufzeit ist noch nicht ausgemacht.