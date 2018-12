Apple veröffentlicht watchOS 5.1.2 – mit EKG-Funktionalität und neuen Complications

Weitere Neuerungen aus watchOS 5.1.2

Verfügbarkeit der EKG-Funktionalität

Systemregion USA

Normalerweise veröffentlicht Apple alle großen Systemupdates immer auf einen Schlag, im Falle von watchOS 5.1.2 legte man aber eine kurze Pause ein. Gestern bereits erschienen iOS 12.1.1, macOS Mojave 10.14.2 und tvOS 12.1.1, am heutigen Abend reichte Apple die neue Version von watchOS nach. Nach mehrwöchiger Betaphase tauchte das Update soeben in der Watch-App auf dem iPhone auf. Die wichtigste Neuerung betrifft nur US-Nutzer, nämlich die Aktivierung der EKG-Funktionalität. Um ein Elektrokardiogramm anzufertigen, muss lediglich die EKG-App gestartet und der Finger auf die Krone der Apple Watch gelegt werden.Eine weitere wichtige Verbesserung richtet sich ebenfalls an Besitzer einer Apple Watch 4. Die "Infograph"- und "Infograph Modular"-Zifferblätter erhalten nämlich einige neue "Complications", darunter schwer vermisste Funktionen wie Mail, Nachrichten, Home, Karten, Telefon, Freunde Suchen und Remote. Ansonsten widmete sich Apple noch den üblichen Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen.Zunächst einmal bedarf es zur Erstellung eines EKGs einer Apple Watch Series 4, die Vorgängerversionen verfügten noch nicht über die erforderlichen Sensoren. Da es sich um eine medizinische Funktion handelt, muss Apple eine Genehmigung nationaler Gesundheitsbehörden einholen. Dies ist bislang nur in den USA der Fall, wo die FDA ("Food and Drug Administration") am Tag vor dem September-Event grünes Licht gab. Aus diesem Grund kann Apple die EKG-Funktion für kein anderes Land anbieten.Nur wer die Systemregion auf "Vereinigte Staaten" setzt, sieht die neue App überhaupt auf seiner Apple Watch. Zum Ausprobieren kann man sich so kurzzeitig einmal zum US-Nutzer machen. Apple weist Support-Mitarbeiter übrigens auf bestimmte Sprachregelungen hin: Als "Diagnostisches Werkzeug zur Erkennung von Krankheiten" darf die Apple Watch 4 samt EKG-Feature nicht bezeichnet werden. Nutzer dürfen auf keinen Fall den Eindruck erhalten, ihre Apple Watch ersetze nun den Arzt.