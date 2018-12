EKG auf der Apple Watch: Komplette Deaktivierung für Nutzer außerhalb der USA

Als Apple die EKG-Funktion der Apple Watch von einem ausgesuchten Testerkreis unter die Lupe nehmen ließ, war die entsprechende App nur für US-Nutzer sichtbar. Apple machte dies zunächst an der geografischen Region fest – änderte man die Systemeinstellung, so ließen sich auch außerhalb der USA Elektrokardiogramme via Apple Watch anfertigen. Allerdings zeigte sich, dass die gestern mit watchOS 5.1.2 veröffentlichte Version noch wesentlich rigider gegen Nutzung in nicht zugelassenen Ländern vorgeht. Einfach nur die Systemregion zu modifizieren führt zu keinem Erfolg mehr, stattdessen zählt nun das Land des Kaufes. Egal welche Einstellung greift, eine in Deutschland erworbene Apple Watch wird dennoch kein EKG anfertigen können. Noch eine weitere Sperre setzt Apple durch: Ist man jünger als 22 Jahre, so lässt sich die Apple Watch ebenfalls nicht als Armgelenk-EKG einsetzen.Der Grund für diese Einschränkung ist einfach erklärt. Apple konnte die Apple Watch 4 bislang nur in den USA als medizinisches Gerät zulassen. In allen anderen Ländern stehen die Genehmigungen der jeweiligen Gesundheitsbehörden noch aus. Im September hieß es von Apple, man wolle auch weitere Länder ansprechen, könne jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, wann die internationale Ausweitung der EKG-Funktionalität stattfinden kann. Vorerst bleibt es also bei den Vereinigten Staaten sowie den Territorien Puerto Rico, Guam und Virgin Islands. Die Altersgrenze von 22 Jahren rührt aus selbigem Grunde her, denn die FDA (Food and Drug Administration) erteilte die Bestätigung nur für Nutzer, die 22 oder älter sind.Das eingebundene YouTube-Video zeigt, wie die Erfassung der Daten in der Praxis funktioniert. Für den Nutzer gestaltet sich dies außerordentlich einfach, denn es muss lediglich der Finger für eine halbe Minute auf die Krone der Apple Watch gelegt werden. Gibt es Anzeichen auf Anomalien, so weist die Uhr deutlich darauf hin, einen Arzt aufzusuchen.