tvOS 12 – was die kommende Systemversion mitbringt

Verfügbarkeit und Voraussetzungen

Eine der weniger spektakulären Ankündigungen des gestrigen Abends war wohl tvOS 12. Für Nutzer in den USA ist es sicherlich von großem Interesse, dass der zweitgrößte Kabelanbieter des Landes, Charter Communications, in Zukunft über eine neue App alle Inhalte zur Verfügung stellt. Hierzulande hat dieser Schritt allerdings keine Bedeutung, denn Charter ist nicht international verfügbar. Eine andere Neuerung hingegen dürfte Besitzer einer Surround-Anlage des Typs Dolby Atmos freuen, denn tvOS 12 auf dem Apple TV 4K wird das System unterstützen. Verbesserungen gibt es auch bei der TV-App, die Kanäle verschiedener Anbieter bündelt. Apple arbeitete am Authentifizierungsprozess, der das Netzwerk des Anwenders erkennt und sich dann automatisch anmelden kann. Allerdings ist dieses "Zero Sign-On" nur für einzelne Partner verfügbar – und damit vorerst ebenfalls nur in den USA. Apple verspricht allerdings, mit weiteren Anbietern zu kooperieren.Besitzer des Apple TVs kennen sicherlich die optisch eindrucksvollen, mitgelieferten Bildschirmschoner. tvOS 12 bringt weitere dieser Überflugvideos mit, die in Zusammenarbeit mit dem International Space Station National Lab und dem Center for the Advancement of Science in Space entstanden sind. Apple verspricht außerdem Interaktivität durch Einbindung von Standortinformationen sowie schnelleres Umschalten zwischen Aufnahmen. Weitere Verbesserungen betreffen Unterstützung zusätzlicher Systeme zur Haussteuerung (Control4, Crestron und Savant), "Auto-Fill"-Passwörter zur einfacheren Anmeldung sowie eine überarbeitete Version der "Apple TV Remote" auf iPhone und iPad.So wie die anderen großen Systemupdates erscheint auch die finale Version von tvOS 12 im Herbst und richtet sich an Besitzer eines Apple TV 4K und Apple TV 4. Eine Entwicklerversion gibt es bereits, Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms können zu einem späteren Zeitpunkt auf Betaversionen zugreifen.