qobuz Streamingdienst ab sofort mit günstigerem und monatlich kündbarem Hi-Res-Angebot

Gute Nachrichten für klangsensible Musikfreunde, die Musik gerne in (Quasi-) Studioqualität online streamen möchten. Bislang kann lediglich der französische Streamingdienst qobuz diesen Wunsch erfüllen. Alle anderen bieten entweder nur stark komprimierte Musik (z.B. Apple Music, Spotify) oder höchstens "CD-Qualität" mit 16bit/48 kHz (z.B. Tidal). qobuz hingegen bietet als bislang einziger Anbieter wahlweise auch Musikdaten mit 24 Bit Auflösung bis 192 kHz Samplingrate. Das hat allerdings seinen Preis.Im Gegensatz zu Videostreaming, wo man beispielsweise bei Netflix für nur wenige Euro Aufpreis bestmögliche Videoqualität mit 4K und HDR bekommt, sind die Mehrkosten für bessere Auflösungen beim Musikstreaming eklatant höher. So kostet beispielsweise komprimierte Standard-Qualität bei qobuz (welches irritierender Weise "Premium" heißt) 9,99 Euro im Monat. Für CD-Qualität muss man schon das Doppelte hinblättern und die Top-Qualität gab's bisher nur als "Sublime+" für 349 Euro im Jahresabo – umgerechnet also für rund 29 Euro im Monat. Ein besonderer Vorteil von Sublime+ ist allerdings die Möglichkeit, Hi-Res-Downloadkäufe zu einem deutlich verminderten Albumpreis tätigen zu können.qobuz hat nun eine neue Abo-Option namens " Studio " vorgestellt. Diese bietet Musikstreaming in maximal verfügbarer Qualität für 24,99 Euro monatlich (und monatlich kündbar). Gleichzeitig wurde der Preis für das Sublime+ Jahresabo von 349 auf 299,99 Euro gesenkt. Das entspricht monatlich ebenfalls der Summe von 24,99 Euro, genau wie "Studio". Allerdings gibt es im "Studio"-Monatsabo nicht die Möglichkeit zu vergünstigten Download-Käufen. Dies bleibt Sublime+ vorbehalten.Die Preissenkung ist ein sehr willkommener, überfälliger Schritt und geht in die richtige Richtung, reicht aber meines Erachtens noch nicht aus, um eine größere Zielgruppe davon zu überzeugen. Interessenten müssen dabei auch noch beachten, das längst nicht alles im Katalog von qobuz in maximaler Hi-Res-Auflösung (24/192) verfügbar ist. Ein großer Teil des Angebots ist derzeit noch auf CD-Qualität begrenzt, oder liegt in 24 Bit mit 48 oder 96kHz vor. Qobuz spricht von "derzeit 170.000 Alben in Hi-Res-Qulität", womit alles über 16Bit/48kHz gemeint ist.Trotzdem sollten sich anspruchsvolle Hörer unbedingt mal mit qobuz befassen. Momentan gibt es nach meiner persönlichen Meinung keine bessere Alternative für hochwertiges Online-Musikstreaming. Der Angebotskatalog der Franzosen umfasst kaum weniger Musik, als die Angebote der Platzhirsche. Aber die Präsentation des Musiksortiments ist nicht so sehr auf Mainstream ausgerichtet, wie Apple Music oder Spotify. qobuz bereitet sein Angebot für einen breiteren Musikgeschmack auf. Pop, Rock, Jazz und Klassik sind dabei gleichermaßen gut vertreten. Hinzu kommt, dass vieles mit ausführlichen digitalen Booklets verfügbar ist und auch sonst umfangreiche, von einer eigenen Redaktion auf deutsch verfügbare Informationen geboten werden. Die Musik kann bei Bedarf natürlich auch offline genutzt werden. Zahlreiche Audioplayer und HiFi-Geräte unterstützen qobuz inzwischen und die Auswahl wird immer größer. Die qobuz-eigene App ist ebenfalls sehr überzeugend.