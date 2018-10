macOS Server in Version 5.7.1 für macOS Mojave erschienen – und streicht die meisten Funktionen

Schon Anfang des Jahres hat Apple bekanntgegeben, dass macOS Server in Zukunft erheblich weniger Funktionen und Dienste mitbringen wird als dies derzeit der Fall ist. Version 5.6 von macOS Server ist die letzte Version, welche nach wie vor alle Dienste mitbringt – aber nicht mehr kompatibel mit dem am Montag erschienenen macOS Mojave ist.Apple hat nun eine neue Version von macOS Server veröffentlicht, welche kompatibel mit dem neuen macOS Mojave ist – allerdings die meisten bekannten Funktionen streicht. Nur noch der Profil-Manager, Open Directory und Xsan werden mit macOS Server in Version 5.7.1 ausgeliefert. Gestrichen hat Apple den DNS-Server, VPN-Dienste, die Einstellungen zur Firewall, den Mail-Server, Kalender-Server, Wikis, gehostete Webseiten, Kontakte-Server, die Einstellungen für Net Boot und Net Install, den Nachrichtenserver und das Management von AirPort-Stationen. File-Sharing, der Caching-Server sowie der Time-Machine-Server können über die Systemeinstellungen administriert werden, nicht aber über die macOS-Server-App in Version 5.7.1.In dem Support-Dokument zu macOS Server 5.7.1 schlägt Apple eine Reihe von Alternativen für die gestrichenen Dienste vor. Wer auf einen der oben aufgeführten Dienste angewiesen ist und sich derzeit nicht um eine Migration auf eine alternative Lösung kümmern kann, sollte seinen macOS Server nicht auf macOS Mojave aktualisieren.