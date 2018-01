Apple streicht macOS Server maßgeblich zusammen

Kalender

In einem schlichten Support-Dokument kündigt Apple maßgebliche Änderungen bei macOS Server an. Apple will sich nach eigenen Angaben in macOS Server auf die Verwaltung von Geräten (Mac, iPhone, iPad) konzentrieren und keinen allgemeinen Dienste-Server mehr bereitstellen.Schon mit macOS High Sierra und Xcode 9 verbannte Apple die GIT-Dienste aus macOS Server - zum Ärger vieler, die die einfache Installation und Handhabung schätzten.Die jetzigen Änderungen werden aber viel weitreichender sein - folgende Dienste werden in zukünftigen Versionen von macOS Server als "Deprecated" ("überholt") markiert und in zukünftigen Versionen entfernt:Möglicher Ersatz laut Apple: Calendar und Contacts Server, DavMail, RadicaleMöglicher Ersatz laut Apple: Calendar und Contacts Server, DavMail, CitadelMöglicher Ersatz laut Apple: Kea, Dnsmasq, FreeRADIUSMöglicher Ersatz laut Apple: BIND, Unbound, KnotDNSMöglicher Ersatz laut Apple: KerioConnect, dovecot/Postfix, CourierMöglicher Ersatz laut Apple: ejabberd, Openfire, ProsodyMöglicher Ersatz laut Apple: NetSUS, BSDPyMöglicher Ersatz laut Apple: OpenVPN, SoftEther VPN, TcpcryptMöglicher Ersatz laut Apple: Apache HTTP Server, Nginx, LighttpdMöglicher Ersatz laut Apple: MediaWiki, PmWiki, XWikiDamit entfernt Apple eine bedeutende Zahl von Dienstes aus macOS Server, abgesehen von der iOS- und Mac-Geräteverwaltung. Für Bestandskunden werden die Dienste erst einmal weiter funktionieren, sofern keine neuen Server aufgesetzt werden - in dem Fall sind die Funktionen genau wie für Neukunden versteckt und nicht zugänglich.Apple spricht in dem Support-Dokument explizit davon, dass sich derzeitige Kunden im Frühjahr 2018 auf die Änderungen einstellen sollen - warum Apple genau diesen Termin wählt, ist nicht ersichtlich. Apple nennt die angekündigte Aktualisierung "Spring 2018 macOS Server Update". Größere Neuerungen in macOS oder iOS wurden in den letzten Jahren immer auf der im Sommer stattfindenden Worldwide Developer Conference vorgestellt.