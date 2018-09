macOS Mojave schaltetet "Hey Siri" auf dem iMac Pro frei

Bisher konnte der Sprachassistent Siri nur auf neueren iOS-Geräten und auf dem im Sommer erschienenen MacBook Pro mit Touch Bar mit dem Kommando "Hey Siri" aktiviert werden – auf dem Mac ist der T2-Chip eine Voraussetzung, dass dieses Kommando erkannt wird. Der Ende 2017 ausgelieferte iMac Pro bringt aber, genau wie die MacBook-Pro-Modelle aus 2018, den T2-Chip mit. Trotzdem stand bisher das "Hey Siri"-Kommando hier nicht zur Verfügung.Das am Montag in der finalen Version erschienene macOS 10.14 Mojave schaltet diese Funktionalität nun auch beim iMac Pro frei – in den Systemeinstellungen findet sich nun die entsprechende Option:Apple hat auch das entsprechende Support-Dokument angepasst, welche Apple-Produkte "Hey Siri" unterstützen. Das 13" MacBook Pro ohne Touch Bar bleibt hier allerdings außen vor: Nur die 2018er MacBook-Pro-Modelle mit Touch Bar unterstützen das "Hey Siri"-Kommando, da das Modell ohne Touch Bar keinen T2-Chip mitbringt.