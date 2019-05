macOS Mojave: Neue dynamische Desktophintergründe zum Download

Probleme bei der Auswahl

Mit macOS 10.14 Mojave führte Apple nicht nur einen Dunkel-Modus für den Mac ein, bei dem alle Bedienelemente mit schwarzem Hintergrund und weißem Text gezeichnet werden, sondern auch dynamische Desktop-Hintergründe. Diese zeigen je nach Tageszeit ein anderes Bild an. Apple liefert mit Mojave zwei dieser dynamischen Hintergründe mit: Ein Bild aus der Mojave-Wüste und ein weiteres mit Farbverläufen, die an den Himmel zur betreffenden Tageszeit erinnern.Auf der Webseite "Dynamic Wallpaper Club" stehen kostenfrei einige weitere dynamische Hintergründe zum Download bereit – unter anderem vom Mond, der Erde, aus Gran Canaria und den Alpen:Es können aber nicht nur Bilder heruntergeladen, sondern auch eigene erstellt werden – hierzu ist allerdings ein kostenfreies Nutzerkonto unter Angabe der E-Mail-Adresse oder eines Facebook-Nutzerkontos erforderlich. Der Nutzer hat die Wahl, die erstellten Bilder allen Besuchern der Seite zur Verfügung zu stellen oder diese nur für sich selbst zu nutzen.Schon während der Beta-Phase von macOS Mojave funktionierte die Auswahl von dynamischen Hintergründen in der Systemeinstellungs-App nicht immer korrekt. Dies hat sich leider auch in der finalen Version nicht geändert, so dass weiterhin fehlerhafte Vorschaubilder bei der Auswahl eines Ordners angezeigt werden. Obwohl die Vorschaubilder falsch dargestellt werden, klappt das Zuweisen des Hintergrundes aber problemlos.