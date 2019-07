macOS Catalina: Apple verbessert den grünen Knopf in Fenstern

Grüner Knopf: In Catalina verbessert

Nicht nur auf dem iPad, sondern auch auf dem Mac steht ein Vollbild-Modus für Apps bereit, welcher die Darstellung von zwei Vollbild-Apps gleichzeitig erlaubt – doch viele Nutzer wissen nicht, wie sie in diesen Modus wechseln. In der Standardeinstellung führt der grüne Knopf in der Fensterleiste zum Vollbildmodus. Hält man gleichzeitig die Option-Taste gedrückt, passt sich das Fenster an den dargestellten Inhalt an, ohne in den Vollbildmodus zu wechseln.In macOS Mojave und älteren Versionen kann der Nutzer über Mission Control einen Space mit zwei Vollbild-Apps zusammenstellen. Aber auch der grüne Fensterknopf führt zum gewünschten Ziel: Hält der Nutzer die Maustaste auf dem Knopf gedrückt, kann er so die App entweder links oder rechts auf einem Vollbild-Space positionieren – doch die wenigsten Anwender sind sich dieser Funktionalität bewusst.Wie ein Reddit-Nutzer herausgefunden hat, verbesserte Apple in macOS 10.15 Catalina die Funktionalität des grünen Knopfes: Schon wenn der Nutzer den Mauszeiger über den grünen Knopf bewegt, öffnet sich nach einer kurzen Pause automatisch ein Menü mit einigen Optionen:Dort hat der Anwender die Wahl, dieses Fenster im Vollbild-Modus zu öffnen oder es als Teil eines aufgespalteten Space zu verwenden. Ferner bietet Catalina in diesem Menü an, das Fenster auf einen anderen Bildschirm zu bewegen, sofern am Mac mehrere Displays angeschlossen sind.