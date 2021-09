macOS Big Sur: Apple veröffentlicht "Device Support Update"

Inhalt: Backup und Wiederherstellung

In der Software-Aktualisierung von macOS tauchte heute ein weiteres Systemupdate auf, welches Apple als "Device Support Update" bezeichnet. Der Beschreibung zufolge nimmt sich Apple eines Problems an, welches Aktualisierungen bzw. Wiederherstellung von iPhones und iPads über den Mac verhinderte. Apple entschied sich dazu, die Verbesserungen nicht in Form von macOS Big Sur 11.6.1 zur Verfügung zu stellen, sondern stattdessen über ein separates, knapp 200 MB großes Update. Angesichts der Kritik bezüglich riesiger Downloads und langwieriger Aktualisierungen könnte aber genau dies der Grund sein – um nämlich für eine einzelne Fehlerbehebung nicht den Mac eine halbe Stunde lang in Beschlag zu nehmen.Rückmeldungen zufolge taucht besagtes Device Support Update allerdings nicht bei allen Anwendern auf. Aus diesem Grund ist noch nicht bekannt, an welche Hardware-Konfigurationen sich Apple richtet. Weder auf unseren Intel- noch den M1-basierten Macs ist die Aktualisierung zu sehen. Möglicherweise beseitigt Apple aber ein Problem, das in Zusammenspiel mit dem iPhone 13 sowie dem neuen iPad auftrat. Am Tag des Verkaufsstarts hatte Apple in einem Support-Artikel erklärt, dass in jedem Fall erst ein Systemupdate durchgeführt werden solle, bevor die Wiederherstellung aus einem Backup erfolgte.Wenn der eigene Mac für das Update infrage kommt, sieht man den Eintrag wie üblich der entsprechenden Sektion der Systemeinstellungen. Ein Neustart wird nach der Installation übrigens nicht benötigt, ganz anders als bei sonstigen System- oder Sicherheitsupdates. Die momentan aktuelle Systemversion bleibt weiterhin bei 11.6 – erschienen am 13. September zusammen mit iOS 14.8 und iPadOS 14.8 (siehe ). Bislang gab Apple noch kein weiteres Support-Dokument heraus, welches die genauen Details zu den behobenen Fehlern diskutiert. Daher ist unbekannt, ob die oben angeführte Überlegung zum Zusammenspiel mit den neuen iPhones und iPads auch zutrifft.