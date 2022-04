macOS 12.4 und iOS 15.5: Die zweite Beta ist erschienen

Neuerungen der nächsten Systemupdates

Die aktuell verfügbaren Betaversionen

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.4 Beta 2 21F5058e 19.4.2022 iOS 15.5 Beta 2 19F5057e 19.4.2022 iPadOS 15.5 Beta 2 19F5057e 19.4.2022 watchOS 8.6 Beta 2 19T5557d 19.4.2022 tvOS 15.5 Beta 2 19L5557d 19.4.2022

Kurz nach Ostern hat sich Apples Entwicklungsabteilung wieder mit einer Betaversion zu Wort gemeldet. Die Freigabe erfolgte wie erwartet, denn die Betaphase ist nun zwei Wochen alt. Üblicherweise vergehen zunächst zwei Wochen zwischen Vorabversionen, erst zu einem späteren Zeitpunkt beschleunigt Apple den Takt. Teilnehmer des öffentlich zugänglichen Testprogramms dürften ebenfalls morgen einen Build erhalten. macOS 12.4, iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5 erscheinen aller Wahrscheinlichkeit nach im Mai, spätestens aber Juni. Aus der ersten Beta ging bereits einige Neuerungen hervor – sollten noch weitere wichtige Anpassungen auftauchen, aktualisieren wir diese Meldung natürlich zeitnah.Weitreichende funktionelle Änderungen suchte man in der ersten Beta vergebens, fand aber diverse Anpassungen vor. Beispielsweise strich Apple die Bezeichnung "iTunes Pass" und benannte die digitale Guthabenkarte in der Apple Wallet um – fortan ist von "Apple Balance" die Rede. Die Marke "iTunes" ist also auch an dieser Stelle fortan Geschichte. Unklar blieb hingegen, was Apple an Universal Control änderte. Es gibt keine Rückwärts-Kompatibilität zu macOS 12.3 mehr, allerdings fiel auch keine veränderte Bedienung auf.Eine weitere Neuerung: Wer in den USA Apple Pay Cash verwendet, hat nun direkt in der Wallet Buttons zum Anfordern und Senden von Geld. Spannender als die sichtbaren Änderungen war eine versteckte Andeutung. So ist in einer Beschreibungsdatei die Rede von "Apple Classical" als neuen Dienst. Dem String zufolge handelt es sich um eine neue App, die ganz auf Liebhaber klassischer Musik zugeschnitten ist.Zum Abschluss wie immer der Überblick, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen, angeben ist auch die jeweilige Buildnummer. Wer als registrierter Entwickler am Test teilnehmen möchte, kann die folgenden Systeme laden und installieren: