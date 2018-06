macOS 10.14 Dark Mode: Interessante Details aus dem geleakten Video

Xcode 10, aber wahrscheinlich kein "Project Marzipan"

Dark Mode für den Mac – und für iOS?

Weitere Apps automatisch in Dunkel

Angepasste Ordnersymbole und Papierkorb

Apple News auf dem Mac, iTunes weiterhin vorhanden und kein neues Mac-App-Store-Icon

Apple wird im Mac App Store auch Vorschau-Videos einführen – diese gibt es schon seit geraumer Zeit im App Store für iOS. Apple testete offensichtlich diese Funktion mit einem kurzen, garantiert nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Video, in dem Xcode 10 unter macOS 10.14 vorgeführt wird. Der Inhalt des Videos ist zwar nur ein Test eines Apple-Entwicklers – darauf lässt die Qualität schließen – trotzdem finden sich in dem 30-Sekunden-Schnipsel neben dem nun bestätigten Dark Mode in macOS 10.14 einige weitere, interessante Details.Apple stellt heute Abend die erste Entwickler-Beta-Version von Xcode 10 vor. In dem kurzen, geleakten Video ist die Xcode-10-Oberfläche im Dunkel-Modus zu sehen. Die komplette Oberfläche eines Macs wird beim Umschalten in den Dark Mode in Schwarz mit grauen Nuancen dargestellt – es ist aber davon auszugehen, dass alle Apps angepasst werden müssen, um diese neue Funktionalität zu nutzen.Xcode 10 unterscheidet sich dem Video nach vom grundsätzlichen Aufbau her nicht von Version 9. Apple hat zwar einige Schaltflächen umpositioniert und in der Toolbar finden sich neue Bedienelemente, wie zum Beispiel der unten sichtbare Knopf – was dieser bewirkt, ist unklar:Schon in der Vergangenheit verwendete Apple Xcode häufig als Testprojekt – so probierte Apple als erstes Technologien wie Garbage Collection und ARC (beides Methodiken zur Speicherverwaltung) in Xcode aus, um die Stabilität in größeren Projekten sicherzustellen.In Xcode 10 ist ein Programmier-Projekt namens "Solar System" zu sehen, welches aus fast komplett getrenntem Code für Mac und iOS besteht. Deutlich zu sehen ist, dass Apple im Beispielprojekt UIKit für iOS und AppKit für den Mac nutzt. Vor einigen Monaten kamen erstmals Gerüchte auf, dass Apple mit einem gemeinsamen Benutzeroberflächen-Framework die Mac- und iOS-Plattformen dichter zusammenrücken wird. Dies könnte ein weiterer Hinweis sein, dass Apple "Project Marzipan", so der Codename des Frameworks, wirklich auf 2019 verschoben hat.Deutlich zu sehen ist in Xcode 10 ein Knopf, über den sich der integrierte Interface Builder für Mac-Nutzeroberflächen von Dunkel auf Hell schalten lässt. Über diesen lässt sich wohl ausprobieren, wie die Oberfläche in den verschiedenen Modi aussieht, ohne die App starten zu müssen:Interessanterweise ist dieser Knopf während der Anzeige des iOS-Interface-Builders nicht vorhanden:Dies könnte bedeuten, dass sich der Umschalter einfach nur hinter einem der vielen Icons verbirgt – oder dass iOS 12 keinen Dunkel-Modus mitbringt und dieser zuerst auf dem Mac eingeführt wird.Im Video ist "Instruments" zu sehen, Apples Lösung zum Suchen von Speicherlecks und zur Analyse der Performance und Energieverbrauch einer App. Auch dieses Programm startet automatisch im Dunkel-Modus, genau so wie das in Xcode geöffnete Beispiel-Projekt "Solar System". Dies ist ein deutlicher Hinweis, dass es sich beim Dunkel-Modus nicht um eine Xcode-spezifische Option, sondern um eine Systemeinstellung handelt.Läuft der Mac im Dark Mode, scheint Apple weitere Anpassungen an der Oberfläche vorgenommen zu haben, die besser mit der schwarzen Oberfläche harmonieren. So ist zum Beispiel im Dock zu sehen, dass sich die Ordner-Symbole wie auch der Papierkorb im Dock der dunklen Optik anpassen:Im Dock von macOS 10.14 wurde ein neues Icon hinzugefügt: Apple News. Die momentan nur in den USA und auf iOS verfügbare App hat Apple offensichtlich nun auch auf den Mac portiert, um die Reichweite zu erhöhen. Es ist nicht vorherzusagen, ob der momentan eher mäßig laufende Dienst heute in weiteren Ländern vorgestellt wird. Da Apple die App aber auf den Mac portiert hat, scheint das Unternehmen an Apple News festhalten zu wollen.Lange wurde spekuliert, ob und wann sich Apple von der iTunes-App auf dem Mac und PC verabschiedet und für die Funktionalität Alternativen bereitstellt. Mit macOS 10.14 scheint dies noch nicht der Fall zu sein: iTunes ist weiterhin im Dock vorhanden.Laut diversen Quellen wird Apple am heutigen Abend ankündigen, dass der Mac App Store zum ersten Mal seit Start im Jahr 2011 eine wirkliche Überarbeitung erfährt – das Programm-Icon des Stores selbst hat Apple in macOS 10.14 aber nicht angepasst: