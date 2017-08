macOS 10.13 High Sierra, iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4 in Beta 5 - die Änderungen

macOS 10.13 High Sierra

iOS 11

iOS 11 und watchOS 4

Dem üblichen Zweiwochentakt folgend, hat Apple am heutigen Abend neue Betaversionen der kommenden Systemupdates veröffentlicht. macOS 10.13 High Sierra, iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4 sind damit in der fünften Beta angekommen. Bis zur allgemeinen Freigabe der Systeme vergehen noch mindestens sechs bis acht Wochen. In den vergangenen Jahren erfolgte die Freigabe von iOS meist in der Woche des Verkaufsstarts einer neuen iPhone-Generation, macOS bzw. OS X kam entweder Ende September oder erst im Oktober auf den Markt. Größere Änderungen sind allerdings bis dahin nicht mehr zu erwarten. Apple arbeitete bei den neuen Betas in erster Linie an Fehlerbehebungen. Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der vier Updates.Die Buildnummer von Beta 5 liegt bei 17A330h, Beta 4 trug die Kennung 17A315i. Verbesserungen vorgenommen wurden an der Integration des Apple File Systems (die aber weiterhin nicht abgeschlossen ist), der Migration von H.264 zu H.265 sowie beim aktualisierten Grafik-Framework Metal 2. Funktionelle Änderungen fielen bislang nicht auf.Eine Funktion aus früheren Betaversionen fehlt in iOS 11 Beta 5 (Build 15A5341f), nämlich "Messages on iCloud". Damit ist es möglich, Nachrichten über alle Geräte hinweg zu synchronisieren. Löscht man eine iMessage auf einem Gerät, verschwindet sie auch auf anderen Devices. Die Nutzung ist optional und lässt sich in den Systemeinstellungen steuern. Apple zufolge soll iMessage on iCloud aber mit einem zukünftigen Update wieder erscheinen. Apple arbeitete laut Beschreibungen an den Bereichen Siri (Stimmwiedergabe), Apple Pay sowie Fotos. Von den vier Systemen ist bisherigen Rückmeldungen zufolge iOS 11 dasjenige, bei dem es bis zur Freigabe noch am meisten zu tun gibt.Die Liste der Änderungen in Beta 5 (Build 15J5347f) fällt sehr kurz aus, Apple nennt nur kleinere Fehlerbehebungen. Auch in watchOS 4 Beta 5 (Build 15R5345g) widmete sich Apple kleineren Baustellen. Die einzige sichtbare Neuerung betrifft die Anzeige von abgeschlossenen Erfolgen, Apple implementierte neue Effekte.