macOS 10.13.4 in der sechsten Beta erschienen

Nachdem Apple vor wenigen Tagen die sechste Beta von iOS 11.3 sowie watchOS 4.3 freigab, folgt nun einige Tage später auch ein neuer Build des kommenden macOS-Updates. Apple ist inzwischen zum Wochentakt übergegangen, woraus sich schließen lässt, dass die Freigabe der finalen Version nicht mehr weit entfernt ist. Die letzten fünf Betas zeigten Bereits, was Apple zum Schwerpunkt der Aktualisierung auserkor: Die Anbindung externer Grafikkarten. Auch wenn in Beta 5 die Unterstützung von eGPUs für Thunderbolt 1 und 2 wegfiel (siehe diese Meldung ), so bringt das Update dennoch deutlich Verbesserungen mit.Die Verwaltung von eGPUs funktioniert nun ganz ähnlich wie beim Anschließen und Trennen von externen Laufwerken. Auch im laufenden Betrieb lassen sich eGPUs ohne Abmelden in Betrieb nehmen, ebenso kann die eGPU einfach wieder ausgeworfen werden. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Mac mit Thunderbolt 3, also ein MacBook Pro der Baureihen 2016 und 2017, der iMac Pro und der iMac 2017.Abgesehen von eGPU-Verbesserungen konzentriert sich Apple mit macOS 10.13.4 vorrangig auf die üblichen Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Außerdem erhalten Nutzer beim Start einer 32-Bit-App die Warnung, dass demnächst ein Update erforderlich ist. So wie unter iOS forciert Apple nun auch auf dem Mac einen Umstieg auf 64 Bit.