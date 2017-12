macOS 10.13.2 - Die bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen

Als letztes der vier aktuellen Betriebssysteme wurde gestern Abend macOS High Sierra gepflegt und erhielt das Update auf Version 10.13.2. Es handelt sich weitestgehend um ein Aktualisierung zur Fehlerbehebung - sichtbare Neuerungen führt macOS 10.13.2 High Sierra nicht ein. Da viele Nutzer direkt nach Freigabe eines Systemupdates direkt den Update-Button betätigen, gibt es bereits zahlreiche Rückmeldungen. Wie heute Morgen bereits berichtet beseitigt macOS 10.13.2 leider nicht den Fehler mit dem 13. Monat des Jahres. Weiterhin wird die Konsole überschwemmt mit der Ausgabe "Month 13 is out of bounds". Der Fehler ist insofern von Bedeutung, als dass der Mac verlangsamt werden kann. Auch Performance-Probleme auf dem MacBook Pro sind nicht beseitigt, da Apple eigenen Aussagen zufolge erst weitere Berichte sammeln muss. Genauere Beschreibungen bietet diese Meldung Hin und wieder ist von fehlgeschlagenen Installationsversuchen zu lesen, allerdings scheinen diese nicht häufiger als bei früheren Updates aufzutreten. Wer aufgrund eines Fehlers das System nicht mehr starten kann, hat aber immer die Möglichkeit, während des Startvorgangs Befehltsaste-R zu drücken und zur Wiederherstellung zu gelangen. Dort lässt sich macOS dann erneut installieren. Offensichtlich behoben ist der Fehler, dass auf einigen Macs keine Anmeldung via Apple Watch möglich war.Insgesamt gibt es momentan keine schwerwiegenden Gründe, mit dem Update von macOS 10.13 oder 10.13.1 auf macOS 10.13.2 zu warten. Wer das Sicherheitsupdate von Ende November immer noch nicht installiert hat, sollte das Update ohnehin durchführen. Anders als 10.13.1 enthält 10.13.2 den Bugfix nämlich bereits. Im Mac App Store ist macOS 10.13.2 ebenfalls bereits angekommen, nachdem die Software-Aktualisierung zwar schon die neue Version gemeldet hatte, auf der Produktseite von macOS High Sierra allerdings stundenlang noch 10.13.1 zu sehen war. Der Umstieg von einer älteren macOS-Version auf High Sierra befördert somit nun die aktuelle Version auf den Mac.