iWork-Dokumente: Gemeinsames Bearbeiten jetzt auch via Box.com

Über Box.com gemeinsam an iWork-Dokumenten arbeiten

Apple ermöglicht es Nutzern von Pages, Numbers oder Keynote fortan, auch über einen anderen Onlinespeicher-Dienst als iCloud gemeinsam mit anderen Anwendern an Dokumenten zu arbeiten. Wer zum Beispiel zusammen mit Kollegen in Echtzeit einen Pages-Text editieren möchte, kann das statt über iCloud jetzt auch via Box.com erledigen. Apple veröffentlichte ein entsprechendes Support-Dokument, das die Box-Integration der iWork-Suite beschreibt.Um das neue Feature zu verwenden, müssen sich Nutzer zunächst auf Box.com mit ihrem Account einloggen und die Option „iWork Collaboration“ aktivieren. Darauf lassen sich Pages-, Numbers- und Keynote-Inhalte über die Box-Cloud nicht nur gemeinsam mit eingeladenen Kontakten betrachten, sondern auch bearbeiten. Damit das Feature funktioniert, müssen die jeweiligen iWork-Dokumente bei Box.com gespeichert sein.Folgende Systemvoraussetzungen gelten für das Zusammenspiel von Apples Office-Dokumenten mit Box.com: Nutzer benötigen einen Mac mit macOS High Sierra (10.13) oder ein iDevice mit iOS 11, inklusive der vorgestern veröffentlichten Updates für die iWork-Suite . Hinzu kommen die Box-Apps für Mac (Box Drive/Box Edit) und iOS (Store: ). Für die Online-Zusammenarbeit per Browser werden auf Apple-Rechnern Safari und Google Chrome unterstützt.