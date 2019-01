iPhone ohne Notch? Zulieferer kündigt neuartige Sensoren an

Optische Störungen werden herausgerechnet

Rahmen können wegfallen

Beobachter rechnen mit verkleinerter Notch

Apple könnte schon bald den Weg zu einem iPhone-Bildschirm ohne „Notch“ finden. Obwohl die Kerbe am Displayrand mittlerweile eine Art Markenzeichen geworden ist, stört sie besonders im Landscape-Modus. Der Zulieferer AMS hat nun eine Innovation vorgestellt, die den Weg zum Notch-freien Display ebnen könnte. Der neuartige Sensor funktioniert auch hinter einem OLED-Panel.Das Unternehmen aus Premstätten erklärt in seiner Pressemitteilung, der „TCS3701“ könne auch hinter einem OLED-Display noch Umgebungslicht und Annäherungen messen. Neben einer erhöhten Empfindlichkeit ermöglichen das Algorithmen, die optische Störungen – etwa durch das darüberliegende Display – herausrechnen können. Der Sensor erkennt mithilfe von RGB- und Infrarotlicht die Umgebung.AMS verkündet stolz, damit unterstütze der Debütant den Trend, zur „Maximierung der Anzeigefläche“ den Frontrahmen wegfallen zu lassen. Diese Rahmen tragen normalerweise einen Näherungs- und Umgebungslichtsensor. Beim iPhone XR etwa liegt der Sensor im oberen Rand neben dem Lautsprecher. Der TCS3719 besitzt laut Hersteller eine „ultrahohe Lichtempfindlichkeit“ und fortschrittliche Messalgorithmen, damit er sogar ohne Kenntnis der Helligkeit von den darüberliegenden Anzeigepixeln das Umgebungslichtniveau exakt erkennen kann.Da andere Komponenten noch nicht unter dem OLED-Display verschwinden können, rechnen Beobachter zunächst mit einer Verkleinerung der Aussparung. AMS beliefert schon seit längerem Apple. So sollen die optischen Sensoren der Modelle iPhone X, XR und XS (Max) von den Österreichern stammen. Reuters geht davon aus, das Unternehmen erwirtschafte 45 Prozent seines Umsatzes mit Aufträgen aus Cupertino. AMS hat sich zuletzt mit chinesischen Studios zusammengetan, um 3D-Gesichtserkennung für Android-Smartphones zu entwickeln – und damit die Abhängigkeit von Apple zu reduzieren. Diverse Android-Hersteller haben bereits Geräte ohne Notch vorgestellt. Deren Fingerabdrucksensoren sind beispielsweise ebenfalls unter das Display gewandert. Für die Kameramodule präferieren die Wettbewerber Apples bisher ein Loch im Display durch das Fotos aufgenommen werden können.