iPhone Xs mit weit besserem LTE-Signal als XR – trotz gleichen Chips

Doppelte Geschwindigkeit bei gleicher Hardware

Gründe liegen nicht nur im 4x4

Qualcomm gegen Intel

Die iPhones Xs und Xs Max ziehen in Sachen Mobilfunksignalstärke an dem "kleinen" Bruder XR vorbei. Das ergeben Tests der britischen Zeitschrift "PC". Der Unterschied rührt in erster Linie aus der Unterstützung von 4x4 MIMO her, die nur die Xs-Modelle beherrschen. Doch auch ohne die Technologie liegen die Premium-iPhones vorn.Die Redakteure suchten sich für die Testreihen das in den USA populäre LTE-Band 4 aus und verwendeten aus Zeit- und Komplexitätsgründen einen einzelnen 20-Mhz-Sender. Das Ergebnis: Die Downloadzeiten Xs-Modelle sind fast halb so kurz wie beim XR, welches sich ungefähr auf einer Höhe mit dem Vorgänger iPhone X befindet. Dabei erreichen die Sieger nicht nur Spitzengeschwindigkeiten von 400 Mbit, sondern auch bessere Daten bei schwachen Signalbedingungen. Das ist umso erstaunlicher, weil in allen neuen Serien der gleiche Intel-Chip seinen Dienst tut: Der XMM 7560.Ein Grund für den Unterschied sticht sofort ins Auge: Nur die Xs-Modelle unterstützen 4x4 MIMO. Die Technologie ermöglicht Übertragungen über vier Antennen des Sende- wie auch des Empfangsgerätes. Dadurch verdoppelt sich in etwa die Spitzengeschwindigkeit, zugleich reduziert sich die Fehlerquote. Die Tests haben ergeben, dass gerade bei Bedingungen mit hohen Interferenzen oder sehr schwachen Signalen 4x4 MIMO seine Stärken erst richtig ausspielt. Doch auch als die Tester nur die 2x2-MIMO-Methode zugelassen haben, schnitten die Xs-Handys besser ab. Die nahe liegendste Erklärung: Apple hat der Premiumserie ein besseres Antennenband spendiert. Die Kompontene war bereits beim Zerlegen des iPhone Xs und Xs Max aufgefallen.Das iPhone X gab es sowohl mit LTE-Modem X16 von Qualcomm und mit Intel 7480. Das Ergebnis zeigte, dass die Variante des Marktführers von LTE-Chips eine höhere Leistung lieferte. Intel hingegen hat noch aufzuholen. Mit dem neuen Chip 7560 scheint das schon einigermaßen zu gelingen, immerhin performt er besser als der Vorgänger. An die Top-Android-Handys hingegen kommt die Leistung noch nicht heran, wie vergangene Tests gezeigt haben. Samsungs Galaxy 9 und das Pixel 2 von Google erreichen mit dem X16-Chip immer noch bessere Ergebnisse, was allerdings auch an Konstruktionsunterschieden der Antennen und Gehäuse liegen kann.