iPhone Xs: Kein Kopfhörer-Adapter im Lieferumfang?

Lightning-Kabel weiterhin ohne USB-C-Anschluss?

Kein Kopfhörer-Adapter mehr im iPhone-Karton

Die Gerüchte zu den Spezifikationen und Features der 2018er iPhones überschlagen sich naturgemäß wenige Tage vor Apples iDevice-Event. Momentan kursiert unter anderem das Foto eines angeblichen iPhone-Kartonaufklebers, worauf diverse Informationen über das iPhone Xs zu sehen sein sollen.Außer Mobilfunk-Abkürzungen und sonstigen Standardhinweisen wie UMTS oder LTE wird auch ein „Lightning to USB Cable“ genannt, aber nicht explizit „USB-C“. Dies könnte bedeuten, dass Apple entgegen bisheriger Berichte auch beim diesjährigen Lightning-Kabel des iPhone Xs weiterhin auf USB-A setzt.Theoretisch könnte es sich bei „USB“ durchaus um „USB-C“ handeln. Da Apple bei anderen Produkten aber in der Regel gesondert auf den modernen USB-Anschluss hinweist, gilt die Bezeichnung „USB“ ohne Zusatz als Indikator für den klassischen USB-A-Konnektor – sofern der Aufkleber authentisch ist.Zudem ist nichts vom Adapter für den Kopfhöreranschluss zu lesen. Apple legt den Zubehörartikel seit dem iPhone 7 bei, um den Anschluss kabelgebundener Kopfhörer trotz des fehlenden Klinkenanschlusses zu ermöglichen. Sofern die Beschreibung des Stickers stimmt, wird es beim iPhone Xs vorbei sein mit dem beiliegenden Klinken-Adapter. Ob Apple beim iPhone Xs tatsächlich weiterhin ein „Lightning to USB(-A) Cable“ verwendet und ob das Unternehmen den Kopfhörer-Adapter nur noch separat verkauft, wird sich am Mittwoch zeigen.