iPhone XI: Bluetooth-Audio auf zwei Geräte gleichzeitig?

Zwar verfügt das iPhone dank AirPlay 2 über die Möglichkeit, mehrere Lautsprecher gleichzeitig anzusteuern, nicht jedoch verschiedene Lautsprechersysteme. Einem Bericht zufolge konnte sich dies aber ändern, denn angeblich bringt das iPhone 11 eine praktische neue Funktion mit. So soll es dann möglich sein, sich zeitgleich mit zwei Audioprofilen zu verbinden. Das Konzept des "Dual Bluetooth Audio" ist zwar nicht neu, im Smartphone-Bereich aber noch kaum verbreitet. In der Praxis bieten sich dadurch handfeste Vorteile, denn der Nutzer muss sich nicht mehr auf ein einziges Bluetooth-Gerät festlegen. Wohlgemerkt: Auf ein Audio-Ausgabegerät, denn es ist natürlich jetzt bereits möglich, per Bluetooth-Lautsprecher Musik zu hören, während das iPhone sich simultan auch mit der Apple Watch oder anderem Bluetooth-Zubehör verständigt.Wer das iPhone momentan per Bluetooth mit dem Auto-System verbindet, kann Audio-Signale auch nur über die Soundanlage des Fahrzeugs ausgeben. Durch Unterstützung von Dual Bluetooth Audio könnte das iPhone dann aber auch Navigations-Ansagen an das Auto schicken, wohingegen ein anderer Passagier Musik per Bluetooth-Kopfhörer wiedergibt.Ebenfalls einfach abzubilden wäre dann der Fall, zwei Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig mit dem iPhone anzusprechen. Momentan lassen sich zwar mehrere Headsets pairen, der Nutzer muss sich dann aber für einen bestimmten Kopfhörer entscheiden. Wer früher für gemeinsames Musikhören unterwegs einen Stöpsel für Person A und den anderen Ohrhörer für Person B verteilte, stellt darüber auf Wunsch zwei Personen volles Stereo zur Verfügung.Dual Bluetooth Audio ist eine Funktion Bluetooth 5, die beispielsweise Samsung bereits aufgriff – allerdings einige technische Schwierigkeiten damit hat. Da iPhone 8, iPhone X, iPhone XR sowie iPhone XS allesamt Bluetooth 5 unterstützen, wäre es denkbar, dass Apple die Funktionalität per Software-Update für alle genannten Modellreihen freischaltet.