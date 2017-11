iPhone X zerlegt - so kompakt wie nie zuvor

Die Technik-Enthusiasten von iFixit konnten eines der begehrten iPhone X ergattern - und natürlich zerlegen. Unter der Haube aus OLED-Display und Glasrückseite offenbaren sich die bislang kompaktesten iPhone-Komponenten, wobei Apple teilweise sogar auf Airbag-Rahmen zurückgreifen musste, um fragile Komponenten voreinander zu schützen. Dennoch erreicht das iPhone X mit 6 von 10 Punkte eine solide Wertung bezüglich der Reparaturmöglichkeiten.Doch bevor das Innere freigelegt wurde, führte iFixit einen kleinen Vergleich zum ersten iPhone durch. Schließlich feiert Apple mit dem iPhone X (iPhone Ten ausgesprochen) zugleich den zehnten Jahrestag seit Markteinführung des iPhone. Hierbei werden die wesentlichen Entwicklungsschritte sehr schnell deutlich. Das iPhone sowie die integrierte Kamera wurden im Laufe der Zeit größer, während die Größe der Tasten sowie Anzahl der Anschlüsse abnahm.Darüber hinaus fertigte iFixit vor dem Öffnen des iPhone X ein Röntgenbild an, auf dem bereits das deutlich kompaktere Logicboard zu bemerken ist. Nach dem Öffnen des Gerätes wird das Geschehen zunächst vom großen Akku dominiert, der laut Apple eine Laufzeit von 12 Stunden (Internet) bis 30 Stunden (Musikwiedergabe) erreicht.Auf besonderes Interesse stießen die verbauten Kamera-Sensoren. Die rückseitige Kamera schützt Apple beispielsweise mit einer Art Airbag-Rahmen, die schädliche Stöße vom Gehäuse abhalten soll. Auch die vorderseitige TrueDepth-Kamera, welche unter anderem bei Face ID zum Einsatz kommt, weist interessante Eigenschaften aus. Die Infrarotprojektion der Messpunkte auf dem Gesicht erfolgt laut iFixit so schnell, dass sie selbst mit einer Videokamera nicht eingefangen werden kann.Insgesamt führt das Zerlegen des iPhone X durch die neuen Technologien zu vergleichsweise kleinteiligen Komponenten. Deswegen bieten sich aber relativ viele Möglichkeiten kostengünstiger Reparatur, was wiederum der iFixit-Gesamtwertung zugute kommt. Vor allem die Möglichkeit, ein beschädigtes Display ohne TrueDepth-Kamera tauschen zu können, wird von iFixit hervorgehoben