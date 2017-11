iPhone X vs. Google Pixel 2 XL im Videovergleich - welches Top-Smartphone leistet mehr?

Display

Google mischt inzwischen wieder aktiv im Smartphonemarkt mit. Das Google Pixel 2 XL ist ebenfalls in der oberen Preisliga angesiedelt und gerade einmal 150 Dollar günstiger als das iPhone X - der Einstiegspreis liegt bei 849 Dollar. In einem Videobeitrag ist ein Vergleich der beiden Modelle zu sehen, das sowohl Spezifikationen als auch Relevanz in der Praxis vergleicht. Apple verbaut im iPhone X den A11-Chip, wohingegen Google auf einen Qualcomm Snapdragon 835 setzt. In reinen Benchmarktests setzt sich der A11 deutlich ab und bietet je nach Anwendungsbereich zwei- bis dreimal mehr Rechenleistung. Im Alltagsgebrauch merkt der Nutzer davon weniger, wohl aber bei rechenintensiven Anwendungsbereichen.iPhone X und Google Pixel 2 XL sind mit einem OLED-Display ausgestattet. Googles Smartphone hatte aber von Anfang mit ausgeprägten Display-Problemen zu kämpfen, darunter komplett falscher Farbdarstellung oder nach kürzester Zeit eingebrannte Bilder. Derlei Berichte gibt es zum iPhone X bislang nicht, wenngleich sich einige Nutzer über grüne Linien am Displayrand beschweren (siehe ). Ob es sich um eine Hardware- oder Software-Schwäche handelt, muss noch untersucht werden.Beide Smartphones liefern seht gute Fotoqualität, wobei das Pixel 2 XL dazu lediglich eine Kamera benötigt. Bei der Nutzerauthentifizierung gehen Apple und Google unterschiedliche Wege. Apple stieg bekanntlich vom Fingersensor auf das in der Praxis sehr zuverlässige Face ID um, Google entschied sich für Entsperrung per Fingerabdruck - die im Pixel ebenfalls sehr akkurat und schnell arbeitet, aber auf der Rückseite untergebracht ist. Drückt der Nutzer die Displayränder zusammen, aktiviert sich beim Pixel der Google Assistant. Dessen Praxisnutzen ist vielen Rückmeldungen zufolge recht hoch und übertrifft Apples bisweilen ziemlich begriffsstutziges und rasch den Kontext vergessenes Siri. Der Akku des Pixel 2 XL ist größer als im iPhone X, dennoch fällt die Laufzeit im Alltag geringer aus. Aufladen via Qi-Standard bietet das Pixel 2 XL übrigens nicht - weiterhin ist ein Kabel erforderlich.Der Vergleich macht es denjenigen schwer, die keine Präferenz beim Betriebssystem haben. Es handle sich um zwei grundlegend unterschiedliche Geräte, die beide genau tun, was ein Smartphone machen solle. Unter allen Android-Smartphones sei das Google Pixel momentan das beste Gerät. Wer zu Android tendiert, finde damit das optimale Gerät. Allerdings gibt es nur Kleinigkeiten, die einen überzeugten iPhone-Nutzer dazu bewegen könnten, die Plattform zu wechseln. Aus diesem Grund könne man keine klare Empfehlung geben. Unterm Strich hänge es komplett vom bevorzugten Betriebssystem ab.