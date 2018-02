iPhone X: Problem bei eingehenden Anrufen verärgert Nutzer

iPhone klingelt, aber ohne Annehmen-Knopf

Apple äußert sich

Die Bezeichnung »Smartphone« zeigt auf, dass die aktuellen Mobiltelefone ins Internet gehen können, als Fotoapparat dienen und noch viele weitere Zusatzfunktionen aufweisen. Doch natürlich sollen man ihnen auch die Grundfunktion ausüben können: telefonieren. Genau hier haben allerdings einige Nutzer des neuen Highend-Modells des iPhone einige Schwierigkeiten. Zahlreiche Threads in Apples Support-Foren beschäftigen sich mit einem Problem, dem zufolge die Anrufanzeige erst mit großer Verspätung auf dem Display erscheinen. Mitunter geben die Anrufer auf, bevor der Angerufene die Gelegenheit hat, das Gespräch entgegenzunehmen.Betroffene berichten, dass das iPhone X sehr wohl sofort zu klingeln anfängt. Bis dann aber der automatische Screen mit der Angabe von Anrufer, bzw. Anruf-Nummer und den beiden Knöpfen zum Annehmen oder Ablehnen des Anrufs erscheint, vergehen manchmal mehr als 10 Sekunden. Anscheinend tritt das Problem sowohl in älteren als auch in der aktuellen Version von iOS 11 auf. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Menge von iPhone-X-Nutzern, die offensichtlich nicht von dem Problem betroffen sind.Besonders ärgerlich für Apple ist die Tatsache, dass jetzt sogar große Publikationen wie die Financial Times mit eigenen Artikeln auf das Problem hinweisen und dabei nicht mit Spott sparen: So versage Apples Tausend-Dollar-iPhone bei einer Grundfunktion, die jedes 10-Dollar-Telefon auf die Reihe bekomme. Wahrscheinlich auch als Reaktion auf diesen Bericht meldeten sich Apple-Vertreter zu Wort und versprachen, der Sache auf den Grund zu gehen.Wenn auch Sie mit Ihrem OLED-iPhone dieses Problem haben, lohnt wahrscheinlich eine Kontaktaufnahme zum Apple Support. Es ist anzunehmen, dass Apple aktuell Daten von betroffenen Geräten sammelt, um den Fehler in einem kommenden Update von iOS zu beheben. Mit der nächsten größeren Aktualisierung, iOS 11.3, ist allerdings erst im kommenden Monat zu rechnen.Weiterführende Links: