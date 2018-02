iPhone X Plus: Angeblich erste Bauteile aufgetaucht

Obwohl noch kein iPhone ein so großflächiges Display wie das iPhone X aufwies, liegen die Gehäuseabmessungen dennoch unterhalb eines Plus-Modells mit 5,5" Diagonale. Apple hat daher noch Luft nach oben, um auch die Displaygröße des iPhone X zu übertreffen - und in den letzten Monaten wurde bereits mehrfach berichtet, dass in Cupertino genau solche Pläne vorliegen. Das "iPhone X Plus" soll demnach bis zu 6,5" aufweisen, somit fast schon in die Größenordnung eines Tablets vorstoßen und eine Pixeldichte bieten, die das aktuelle iPhone X noch übertrifft. Sehr gespannt darf man sein, welche Preisgestaltung Apple für ein Modell vorsieht, das noch oberhalb des bislang teuersten iPhones angesiedelt ist. Angeblich sind jetzt erste Bauteile des iPhone X Plus aufgetaucht. Zu sehen: Das Frontpanel sowie der "Digitizer" - jenes essenzielle Bauteil, das Touch-Eingaben erfasst und umsetzt.Den Angaben zufolge soll es sich um Komponenten aus einer frühen Testproduktion handeln. Natürlich lässt sich nicht sagen, ob die Bilder authentisch sind, allerdings bewegen sie sich im Rahmen dessen, was man allgemein erwartet. Weiterhin ist die markante Kerbe im oberen Bereich des Displays vorhanden. Die gezeigten Bauteile weisen Unterschiede zu den Komponenten des iPhone X auf - nicht nur rein größenmäßig, sondern auch von der rückseitigen Oberflächenstruktur.Die Teilenummer auf den Verbindungskabeln weisen Apples übliches Nummerierungs-Schema auf - deuten also entweder auf Authentizität oder zumindest eine sehr gewissenhafte Fälschung hin. Auf keinen Fall handelt es sich einfach um Bauteile eines aktuellen iPhone-Modells. Der Fertigungszeitraum liegt bei Mitte November 2017 - selbst wenn das iPhone X Plus schon im Frühjahr auf den Markt kommen sollten, wäre es damit eine sehr frühe Phase im Produktionsprozess. Gehäuse gibt es bislang übrigens noch nicht - aus den Erfahrungen der letzten Jahre lässt sich jedoch sagen, dass in wenigen Wochen wohl auch weitere Bauteile publik werden.